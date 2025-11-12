達運、友達攜手童綜合醫院 開創高齡智慧復健新紀元

台灣已邁入超高齡社會，智慧醫療成為當前關鍵趨勢。童綜合醫院與光電大廠達運（6120）精密，在經濟部產業發展署與資策會數轉院的指導下，攜手友達（2409）光電共同開發出結合Micro LED透明顯示與3D AI影像感測的沉浸式復健體驗系統，為高齡復健寫下新典範。

這套創新系統鎖定長者照護與復健應用，運用高亮度、高穿透度的Micro LED技術，搭配互動式遊戲化設計，將專業復健訓練轉化為趣味娛樂，不僅大幅提升長者參與意願，更有效強化治療的持續性與成效。

Micro LED應用新里程碑：瞄準高成長智慧醫療市場

達運精密董事長蔡國新表示，這項成果象徵台灣醫療科技跨入智能復健新時代，同時也為Micro LED的應用奠定關鍵里程碑。Micro LED具備低功耗、高亮度與彈性模組化等優勢，未來除醫療領域外，更可延伸至智慧穿戴、筆電、AR/VR眼鏡等高成長市場。

根據市場研究機構TrendForce預估，全球Micro LED顯示市場規模將於2027年突破16億美元。其中，智慧醫療與穿戴裝置應用的年複合成長率（CAGR）上看40%以上，凸顯台灣廠商在此領域的高度戰略潛力。

童綜合醫院董事長童敏哲強調，面對高齡化趨勢，醫院積極推動智慧醫療轉型，並將建置智慧高齡病房與新一代復健中心。這次與達運、友達合作開發的沉浸式互動復健系統，正是童綜合落實「高齡醫療 X 智慧科技」策略的重要成果。藉由透明顯示與3D AI的結合，醫療團隊得以即時掌握長者動作與復健反應，讓長期照護更具趣味性與回饋性。

Micro LED AI樂齡童趣機 引領高齡上肢復健新突破

運用Micro LED 30吋透明顯示器為核心技術的「樂齡童趣機」正式問世。該顯示器具高透明度設計，可在娃娃機玻璃櫥窗上呈現互動影像，實現真實場景與虛擬畫面的融合體驗。友達Micro LED 600nits高亮度、60%高穿透度螢幕，具備超高亮度與廣色域，即使在強光環境下亦能保持清晰顯示，低延遲特性，確保手部動作與畫面即時同步，帶來自然流暢的互動回饋。輕薄顯示模組並整合Logitech C930e攝影機，便於裝置結合醫療或育樂系統，同時兼具長壽命及低耗能，適合長時間運作的醫療場域。

這套遊戲化運動輔助系統，將專業物理治療動作轉化為趣味互動挑戰，可即時紀錄活動與訓練狀況，為醫院、日照及長照機構提供客觀評估依據，有效提升肌力、認知專注度與柔軟度訓練成效。

Mini LED影音牆搭配AR體感：高效團體復健模式

達運精密更導入200吋Mini LED影音牆，搭載AR體感互動平台，攜手悅陽科技打造多人協作的智慧團體復健新模式。該系統融合虛擬過馬路、腦中風平衡訓練，以及針對失智及失能族群設計的健康促進AR遊戲。

童綜合醫院復健醫學部主任李敏輝觀察指出，AR體感與認知遊戲特別適合輕度失智者進行雙重任務訓練，具備增強認知與動作協調的綜效。實際應用一個月、累計2000人次體驗的結果顯示，該平台有助於認知功能提升，有效滿足日照長照中心對高效率復健運動的參與感需求。

近年來，運用智慧顯示與AR技術於長者復健，已被學界及實務證實能提高運動動機與改善生活品質，結合即時監測和大數據分析，有助醫師及治療師調整個人化方案。

達運B Balance智慧3D身體監測儀 三分鐘內偵測九項關鍵數據 革新健康管理

達運精密同步發表「B Balance智慧3D身體監測儀」，採用先進AI與360度光學3D掃描技術，三分鐘內即可偵測脂肪含量、肌肉分布、水分比例及身體平衡等九項關鍵健康數據。

搭配成輝光電42吋長條型LCD鏡面顯示模組，不僅展現高端美學設計，更帶來直覺互動體驗。系統內建Intel RealSense深度感測及AI建模技術，能精準生成3D人體模型並提供體態分析功能，支持歷史數據比較，幫助用戶及醫護人員進行個人化健康管理與追蹤。

研調資料顯示，2025年智慧健康監測市場正朝向全天候、個人化、遠距化管理方向發展，達運鎖定健檢中心、坐月子中心、健身房和長照機構等客層，不僅有效減輕醫護工作負擔，更利用雲端智慧分析強化了健康管理的精準度與便利性。

童綜合亦導入達運31.5吋Spectra 6彩色電子紙作為衛教公告資訊立牌，促成高齡病房與一樓大廳實施無紙化低碳永續管理。

達運精密表示，公司將持續推動AI與3D感測技術融合，深化智慧醫療與健康監控領域布局，提供涵蓋健康檢測、長照服務、復健輔助的全方位解決方案，全力引領未來智慧照護新模式。