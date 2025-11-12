快訊

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

中央社／ 台北12日電
市場傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。聯合報系資料照
市場傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。聯合報系資料照

市場傳出鴻海裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。鴻海董事長劉揚偉今天下午在線上法人說明會中表示，「細節要去問鴻華」，不過他認為，大方向是擴大銷售與市場，「最後可能會談出一個合作方式」。

劉揚偉指出，市場對於鴻華先進的電動車反應很好，如何讓產品擴大銷售規模，一直是鴻華積極布局的方向，如何與品牌商或通路商合作，目的都是擴大銷售與市場，對此鴻華與納智捷的想法，「應該是一致的」。

他表示，若朝上述方向思考，鴻華與納智捷「最後可能會談出一個合作方式」，新的合作方式可讓鴻華的銷售市場繼續擴大。

至於Model B量產時間，劉揚偉透露，可能會在2026年第1季，但確切時程「仍要去問鴻華」。

展望電動車市場發展，劉揚偉預期，未來品牌車廠在電動車布局，將與之前的個人電腦（PC）產業製造趨勢一樣，朝向專業分工。他評估，電動車外包市場即將接近突破點，電動車委託設計及製造服務機會會越來越多，鴻海正迎接委託設計製造服務（CDMS）商業模式發生，屆時品牌車廠需要鴻海的專業製造能力，維持品牌車廠獲利。

鴻華先進2024年與裕隆合作推出納智捷品牌電動車n7，根據統計，2024年累積交車7121輛，今年前10月交付2787輛，共計已交車9908輛。

外界原先預期Model B電動車將以納智捷n5品牌上市，不過市場近日傳出Model B量產版更名為Foxtron Bria，可能改由鴻華自身品牌Foxtron銷售，引發業界和社群平台熱議。

對於市場傳言鴻華有意整合納智捷品牌及通路，裕隆今天上午發布重大訊息指出，報章媒體刊載內容屬外界傳聞或未經確認資訊，公司不予評論，有相關訊息請以公司正式公告為準。鴻華指出，相關合作或未來發展，以公司公告為準。

鴻華在9月底公告，鴻華原任總經理李秉彥接任董事長。鴻華指出，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工進行職務調整。

鴻華當時表示，已完成多款電動車產品開發，現有經營團隊除了順利引進海內外既有車廠客戶，部分客戶也直接導入鴻華設計的電動車款。

展望未來，鴻華指出，持續憑藉鴻海集團CDMS商業模式，秉持「立基台灣、放眼全球」的願景，為股東創造更大價值。

電動車 納智捷 鴻海 劉揚偉 裕隆
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

工總促打開金融水龍頭

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

鴻海劉揚偉登日經論壇 主張企業應適應地緣風險

相關新聞

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

市場傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。鴻海董事長劉揚偉今天下午在線上法人說明會中...

鴻華傳買納智捷 看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期 合作困局待解

5年過去，裕隆及鴻海兩大集團合資成立的鴻華先進，仍未達到電動車銷量預期。根本原因是缺乏垂直整合，或許，併購才是最佳解方。

空轉？林口AI智慧園區推2年僅3家動工 新北議員憂園區GG

新北市推動林口工一工業區成為AI智慧產業園區，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢指出，全案推了2年多，目前僅有艾司摩爾等三...

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE...

大聯大啟動集團架構調整

半導體通路大廠大聯大於昨（11）日召開董事會並通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的10...

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。