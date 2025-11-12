空轉？林口AI智慧園區推2年僅3家動工 新北議員憂園區GG
新北市推動林口工一工業區成為AI智慧產業園區，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢指出，全案推了2年多，目前僅有艾司摩爾等三家廠商動工，土地一百多公頃，卻只有一小叢在動，憂心園區最後會「GG（完蛋）」。新北市長侯友宜表示，總計有11案在申請，為符合開發目的，在條件限制下審查會比較嚴格，會持續找更多廠商加入。
蔡淑君指出，林口工一占地超過百公頃，如今卻僅少數企業動工，實際開發面積太小，AI智慧產業園區2023年推動至今年了，實際進駐廠商太少。
經發局長盛筱蓉說，目前工一園區整體開發率約14%，仍有部分公有土地尚未釋出，目前園區內共有11件申請案，其中艾司摩爾（ASML）與另外2案已取得建照並開工，其他案件仍在審查中。
侯友宜表示，工一園區定位為AI智慧產業園區，審查條件確實較嚴格，確保進駐廠商符合產業方向，土地開發有目的性，若條件放太寬，雖然短期會吸引更多業者，但會讓智慧產業園區失去核心目標，他承諾指示經發局評估是否有必要調整條件，兼顧招商與產業發展速度，讓越多廠商加入，對台灣產業競爭力越有幫助。
蔡淑君也關心林口媒體產業園區C、D區進度，盛筱蓉指出，年底前將啟動招商，仍須持續與國產署協調。
侯友宜說，CD區當初三立撤案，先前本規畫給輝達（NVIDIA）進駐，但該公司後來傾向選址台北，市府將與國產署討論是否合併招商，或由地方主導開發，這塊地是寶地。
蔡淑君說，希望國產署盡快給新北市一個明確方向，讓林口園區不再空轉。
