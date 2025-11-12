鴻海法說會／科技日推三大智慧平台 結合 AI 技術應用 機器人將成亮點
鴻海（2317）12日舉行法說會，針對將在11月21日舉行鴻海科技日的展演重點，鴻海表示，將推出三大智慧平台結合AI技術的落地應用，包括鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。
鴻海三大智慧平台，包括一智慧製造（例如AI工廠與半導體）、智慧電動車（包括機器人與航太），以及智慧城市（包括FoxBrain與量子技術）。
在智慧製造方面，鴻海表示，導入800VDC建構高雄NCP超算中心，採用輝達（NVIDIA） RTX伺服器加速數位雙生的應用，模擬人形機器人線上參與裝配。
至於智慧電動車，與中東車廠合作之EEA架構進行全功能測試，導入新一代智慧座艙，深化人機介面互動。
智慧城市方面，擴大與墨西哥重要城市合作，與菲律賓企業洽談持續，深化與高雄合作，並與各縣市規劃智慧城市2.0。
