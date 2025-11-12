快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

鴻海法說會／科技日推三大智慧平台 結合 AI 技術應用 機器人將成亮點

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對將在11月21日舉行鴻海科技日的展演重點，鴻海表示，將推出三大智慧平台結合AI技術的落地應用，包括鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。

鴻海三大智慧平台，包括一智慧製造（例如AI工廠與半導體）、智慧電動車（包括機器人與航太），以及智慧城市（包括FoxBrain與量子技術）。

在智慧製造方面，鴻海表示，導入800VDC建構高雄NCP超算中心，採用輝達（NVIDIA） RTX伺服器加速數位雙生的應用，模擬人形機器人線上參與裝配。

至於智慧電動車，與中東車廠合作之EEA架構進行全功能測試，導入新一代智慧座艙，深化人機介面互動。

智慧城市方面，擴大與墨西哥重要城市合作，與菲律賓企業洽談持續，深化與高雄合作，並與各縣市規劃智慧城市2.0。

鴻海 智慧城市 機器人
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鴻海10月營收創新高 這檔市值型 ETF 表現受期待

鴻海財報／第3季獲利576.73億元 2019年第1季以來新高

鴻華傳買納智捷 看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期 合作困局待解

鴻華傳將吃下納智捷？裕隆股價亮燈漲停 集團股同步加速！

相關新聞

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE...

大聯大啟動集團架構調整

半導體通路大廠大聯大於昨（11）日召開董事會並通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的10...

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...

華碩今年強勁成長 明年更好 預告 AI PC 換機潮將至

華碩昨（11）日舉行法說會，預期本季雖邁入傳統淡季，仍看好今年業績將較去年強勁成長，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及...

華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

針對記憶體缺貨大漲價議題，華碩共同執行長胡書賓昨（11）日表示，華碩很早就開始拉長記憶體相關元件備貨周期，目前總計有四個...

華碩上季每股賺14.21元

華碩第3季受惠電競、消費與商用等三大領域同步成長，毛利率、營益率走高，營益率更是提前達到介於4%至5%區間目標，帶動集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。