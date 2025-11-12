群光前3季每股賺8.01元 影像產品遞延至第4季出貨

快訊

中央社／ 台北12日電

電腦鍵盤龍頭群光今天公布第3季財報，受關稅、匯率等兩大利空影響，前3季營收新台幣725.84億元，年減3.5%；歸屬母公司淨利58.31億元，年減12.1%，但仍保持歷年同期次高，每股稅後純益8.01元。展望第4季，法人估群光營收將小幅季減。

群光第3季營收248.08億元，季增1.3%，年減10.5%；歸屬母公司淨利20.86億元，比第2季下滑3%，年減13%，單季每股純益2.87元。

群光表示，第3季獲利下降，主要是業外收益減少，本業獲利則較第2季大幅改善。群光第3季毛利率19.1%，比第2季拉升1.4個百分點；營益率9.5%，也比第2季增加1.7個百分點，象徵本業的營業利益23.58億元，季增23%。

群光表示，鍵盤、影像及電源3大產品線中，第3季以鍵盤產品營收季增幅度最大，且產品結構轉佳，高階的LED背光NB鍵盤搭載率衝上49%，創下新高。平板電腦兩用機鍵盤、電競鍵盤第3季出貨也都較第2季成長。

影像產品方面，因部分商用監控攝影機量產時間從第3季延至第4季，有望挹注第4季營收表現。

電競鍵盤 群光
