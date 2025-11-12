致新法說會／第3季 EPS 為4.54元、前三季 EPS 13.05元

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
致新董事長吳錦川。聯合報系資料照
電源管理IC廠致新（8081）於12日召開法說會，公布第3季每股純益為4.54元，前三季每股純益為13.05元。展望第4季，致新董事長吳錦川表示，估計單季營收將介於20億至21.5億元之間，毛利率則可能落在36％至40％之間。

致新第3季合併營收為22.15億元，季減1.4％、年減2.7％，歸屬母公司業主淨利為3.89億元，季增22.9％，年減5.9％，每股純益為4.54元。

致新第3季毛利率降至35％，季減6個百分點，吳錦川說，主要是因為第3季庫存回補情況減少，以及單季平均匯率走升影響。

致新累計前三季合併營收為66.21億元，年增5.5％，歸屬母公司業主淨利為11.18億元，年減3.4％，每股純益為13.05元。

吳錦川指出，第4季是淡季表現，而目前訂單能見度跟以往差不多，今年因為上半年提早拉貨，導致下半年表現與傳統上不太相同，但預期明年可能恢復正常淡旺季表現。惟明年展望還不清楚，因為還有美國政府何時恢復正常運作，以及關稅等變數。

