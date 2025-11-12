2025~2030年全球NB出貨預估 CAGR 約3% 2029年有望突破2億台

DIGITIMES預估，2025~2030年全球NB出貨量CAGR達3%，整體出貨量有望於2029年突破2億台；不過，2026年受總體經濟成長趨緩、關稅與通膨推升價格等因素影響，市場動能將暫時放緩，與2025年相比，預計出貨年增僅1%。

DIGITIMES指出，2027年將是未來5年NB出貨成長幅度最高的一年，年增達6%。主要原因來自預計在2027年推出的Windows 12，在小型語言模型的開發及處理器AI運算力的提升下，有望推進NB終端AI應用發展。同時，中國大陸以外NB生產基地的生產效率與成本競爭力持續提升，有助縮小與中國大陸的差距，對NB出貨成長皆帶來正面影響。

不過，由於2027年基期墊高，2028年NB出貨成長幅度將相對趨緩；2029年~2030年，全球NB出貨量將回歸3~4%的穩定成長，成長動能以新興市場需求為主。

在AI NB方面，DIGITIMES預估，2025年AI NB出貨將超過7,000萬台，占整體出貨比重略低於4成。2026年隨多款AI NB平台齊發，AI NB占整體NB出貨占比有望超過5成。2027年起預計，不包括NPU的舊世代處理器將逐漸停止生產，NPU將成為平價主流機款標配運算單元，AI NB占比將逼近8成。

DIGITIMES進一步指出，台系品牌華碩（2357）及宏碁（2353）有望成為2026年前十大NB品牌出貨表現較突出的業者。華碩將受惠於電競機款需求，持續強勁及成功切入日本教育標案市場，出貨量將再成長；宏碁則因主攻平價機款為主，在2026年全球經濟狀況放緩情況下，價格相對其他品牌更具優勢。