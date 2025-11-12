快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

2025~2030年全球NB出貨預估 CAGR 約3% 2029年有望突破2億台

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

DIGITIMES預估，2025~2030年全球NB貨量CAGR達3%，整體出貨量有望於2029年突破2億台；不過，2026年受總體經濟成長趨緩、關稅與通膨推升價格等因素影響，市場動能將暫時放緩，與2025年相比，預計出貨年增僅1%。

DIGITIMES指出，2027年將是未來5年NB出貨成長幅度最高的一年，年增達6%。主要原因來自預計在2027年推出的Windows 12，在小型語言模型的開發及處理器AI運算力的提升下，有望推進NB終端AI應用發展。同時，中國大陸以外NB生產基地的生產效率與成本競爭力持續提升，有助縮小與中國大陸的差距，對NB出貨成長皆帶來正面影響。

不過，由於2027年基期墊高，2028年NB出貨成長幅度將相對趨緩；2029年~2030年，全球NB出貨量將回歸3~4%的穩定成長，成長動能以新興市場需求為主。

在AI NB方面，DIGITIMES預估，2025年AI NB出貨將超過7,000萬台，占整體出貨比重略低於4成。2026年隨多款AI NB平台齊發，AI NB占整體NB出貨占比有望超過5成。2027年起預計，不包括NPU的舊世代處理器將逐漸停止生產，NPU將成為平價主流機款標配運算單元，AI NB占比將逼近8成。

DIGITIMES進一步指出，台系品牌華碩（2357）及宏碁（2353）有望成為2026年前十大NB品牌出貨表現較突出的業者。華碩將受惠於電競機款需求，持續強勁及成功切入日本教育標案市場，出貨量將再成長；宏碁則因主攻平價機款為主，在2026年全球經濟狀況放緩情況下，價格相對其他品牌更具優勢。

NB AI 貨量
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

華碩今年強勁成長 明年更好 預告 AI PC 換機潮將至

華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

中油組長收廠商軟水器、5萬現金護航標案 認罪後一、二審都獲輕判

大摩看好台達電及奇鋐 「電力供應及散熱產業」報告曝光

相關新聞

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE...

大聯大啟動集團架構調整

半導體通路大廠大聯大於昨（11）日召開董事會並通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的10...

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...

華碩今年強勁成長 明年更好 預告 AI PC 換機潮將至

華碩昨（11）日舉行法說會，預期本季雖邁入傳統淡季，仍看好今年業績將較去年強勁成長，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及...

華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

針對記憶體缺貨大漲價議題，華碩共同執行長胡書賓昨（11）日表示，華碩很早就開始拉長記憶體相關元件備貨周期，目前總計有四個...

華碩上季每股賺14.21元

華碩第3季受惠電競、消費與商用等三大領域同步成長，毛利率、營益率走高，營益率更是提前達到介於4%至5%區間目標，帶動集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。