2025年亞太資服業數位高峰會 台灣引領亞太 AI 合作新篇章

由數位發展部數位產業署指導、中華民國資訊軟體服務商業同業公會（TISSA，以下簡稱軟體公會）與亞太資訊服務業組織（Asian-Oceanian Computing Industry Organization，ASOCIO）共同主辦「2025年亞太資服業數位高峰會（ASOCIO 2025 Digital Summit）」11日於臺北喜來登大飯店盛大登場。

本屆高峰會以「AI 形塑數位亞洲（AI Shaping the Digital Asia）」為主題，集結亞太17國、逾400位產官學研代表共襄盛舉，針對AI技術、產業創新及永續發展等議題展開跨國對話，展現臺灣推動區域數位合作與AI創新的領導角色。開幕典禮由副總統蕭美琴、林宜敬、ASOCIO主席Stan Singh-Jit及軟體公會理事長沈柏延共同主持，為盛會揭開序幕。

蕭美琴表示，人工智慧(AI)正以驚人的速度推動全球轉型，從產業升級、公共治理到日常生活，帶來機會與挑戰。AI不僅是技術創新的競賽，更是信任、韌性與價值選擇的實踐。

蕭美琴強調，臺灣長期在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，軟體與資訊服務為驅動創新的靈魂，讓科技真正融入社會與產業。她進一步指出，政府推動「AI新十大建設」，將從關鍵技術研發、AI基礎設施建置到跨領域應用，涵蓋量子、矽光子等前瞻科技領域。在新世代中，我們不僅要懂得如何運用AI，更要學會與AI共存、共創，確保科技能放大人類的潛能，讓臺灣在全球數位轉型的浪潮中持續前行。

林宜敬表示，全球超過九成AI晶片來自臺灣，顯示臺灣在國際ICT產業鏈的關鍵地位與技術實力。臺灣同時也是民主與自由市場的代表，相信科技的進步來自私部門的創新與自由競爭。

林宜敬強調，透過ASOCIO平台，臺灣與各經濟體共同推動數位合作與產業發展。目前臺灣已與日本、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡等展開實質合作，也期待與孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡等地的年輕IT人才攜手交流、共創機會。他進一步指出，唯有攜手前行，才能在AI時代中開創更開放、共榮的未來。歡迎各國夥伴與臺灣共同推動AI與數位合作，展現亞太地區的創新與活力。

數發部表示，本屆高峰會聚焦AI如何驅動產業創新與永續發展，邀集亞太各國專家與企業代表分享最新AI應用與政策趨勢。玩美移動股份有限公司CEO兼創辦人張華禎分享AI跨界創新實例；泰國政府大數據研究中心（GBDi）執行長Dr. Tiranee Achalakul、日本TIS Inc. AI與機器人創新部門代表Mr. Ryo Fujita等講者，則從產業與政策角度探討AI治理、資料應用及跨國合作方向。

國際論壇涵蓋「AI Service」、「AI Infrastructure」及「Greener Tomorrow」三大主題，集結來自日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、印尼、紐西蘭等國代表，共同交流AI應用與永續發展的挑戰與契機，為亞太AI生態系注入前瞻洞見。

數位產業署表示，AI是推動全球數位轉型的關鍵動能。臺灣持續運用創新與開放精神，加強與亞太資訊服務組織各經濟體的國際鏈結，推動AI驅動的合作與產業創新。本屆高峰會亦將智慧科技應用於報到、入場及資訊管理，實現無接觸簽到、資訊分級管理。這些措施不僅提升效率與安全，更展現臺灣在AI與智慧科技實務應用上的能力，為亞太資訊服務業數位高峰會增添科技感與永續價值。