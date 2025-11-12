偉訓財報／第3季每股純益0.76元

偉訓科技（3032）公布今年第3季稅後純益8,630萬元，每股純益0.76元，累計今年前三季稅後淨損2.44億元，每股淨損2.17元。

偉訓第3季營收32.96億、年增102%，毛利率提升至25%。歸屬母公司業主淨利0.86億元、年增23%。累計前三季營收81.3億元、年增49.4%，毛利率22%。營業成長主要來自電源供應器、機殼和IPC產品出貨量增加，以及新併購聲學元件廠-珀韻在第3季貢獻營收約11.6億元。

偉訓持續深化AI與雲端伺服器機櫃業務，AI水冷機櫃整合Manifold、Busbar與CDU關鍵技術，已獲美系雲端大廠測試通過，預計2025年底起提供亞洲及北美資料中心需求，將成為2026年成長動能。伺服器機殼方面，偉訓與國內主要AI伺服器系統商策略合作，共同開發AI伺服器氣冷與水冷機殼，產品已陸續量產。同時，偉訓取得 CSP 大廠 ASIC 散熱模組合作機會，正積極擴充熱管與VC產能，預期2026年第2季起將有正向營運表現。

PC事業方面，偉訓持續強化研發設計能力因應市場需求與趨勢，已開發多項專利機殼技術，包括分倉散熱、旋轉風扇支架與BOA旋鈕固定結構等有助於機箱散熱之創新設計，協助客戶提升產品差異化與市場競爭力。電源產品則提前佈局nVIDIA RTX 60系列顯示卡升級潮，推出1200W至2000W高瓦數電源，並配合Intel第三代12V only PSU規格開發新產品，以高效率與穩定輸出滿足次世代高效能平台需求。

自有品牌COUGAR持續拓展全球市場，目前代理商遍布全球，包括亞洲、北美、歐洲與拉丁美洲市場等。COUGAR產品線橫跨PC零組件、電競周邊設備與家具類產品，結合創新設計與性價比優勢，推出高散熱機殼、大瓦數電源與人體工學桌椅等多元產品。除PC DIY通路外，也積極開發SI與家具通路，擴大品牌市占。展現品牌長期成長潛力與全球競爭力。

偉訓於今年藉由併購全球聲學領導廠商珀韻（Poyun）跨足聲學元件領域，珀韻的營收與獲利於第3季開始納入偉訓合併財務報表，珀韻第3季營收新台幣11.6億，稅後淨利1.5億，營運持續成長並對偉訓財務表現有顯著貢獻。