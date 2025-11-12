宏達電售桃園廠房第3季每股賺3.88元 股價奔漲停

快訊

中央社／ 台北12日電

宏達電第3季營業淨損8.5億元，因處分桃園廠房挹注業外，轉虧轉盈，每股盈餘3.88元，首季因與Google合作協議，終結連27季虧損，每股賺4.86元，累計前3季每股賺7.88元，激勵宏達電今天股價攻漲停。

宏達電今天公布第3季財報，營業收入新台幣7.2億元，營業毛利率為35.2%，營業淨損8.5億元，營業利益率為負119.2%，歸屬於母公司業主淨利32.4億元，每股盈餘3.88元。

宏達電今年首季每股盈餘4.86元，終結連續27個季度虧損，受惠HTC與Google在第1季完成2.5億美元協議，部分HTC的延展實境（XR）研發團隊成員加入Google，並授予Google使用XR智慧財產權非專屬授權（IP）。

但宏達電今年第2季再度轉虧，歸屬於母公司業主淨損為7.2億元，每股虧損0.86元。

宏達電今年5月公告，董事會決議通過處分桃園土地及不動產，以56億3800萬元售予和碩科技，處分利益39億元，認列在第3季，挹注業外、實現轉虧為盈，帶動宏達電累計前3季每股盈餘7.88元。

受惠財報利多，宏達電今天股價跳空開高，早盤鎖上漲停板51.7元，並有超過1萬張買單高掛。

宏達電先前在台灣發表首款台灣製造AI智慧眼鏡VIVE Eagle，並攜手台灣大哥大與2020EYEhaus，串連試戴、配鏡到購買的一站式服務。宏達電看好，VIVEEagle支援繁體中文語音操控，採開放式AI設計，可串接Google Gemini與OpenAI GPT，有助於HTC推動AI穿戴產業生態圈。

