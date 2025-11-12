宏達電售桃園廠房第3季每股賺3.88元 股價奔漲停
宏達電第3季營業淨損8.5億元，因處分桃園廠房挹注業外，轉虧轉盈，每股盈餘3.88元，首季因與Google合作協議，終結連27季虧損，每股賺4.86元，累計前3季每股賺7.88元，激勵宏達電今天股價攻漲停。
宏達電今天公布第3季財報，營業收入新台幣7.2億元，營業毛利率為35.2%，營業淨損8.5億元，營業利益率為負119.2%，歸屬於母公司業主淨利32.4億元，每股盈餘3.88元。
宏達電今年首季每股盈餘4.86元，終結連續27個季度虧損，受惠HTC與Google在第1季完成2.5億美元協議，部分HTC的延展實境（XR）研發團隊成員加入Google，並授予Google使用XR智慧財產權非專屬授權（IP）。
但宏達電今年第2季再度轉虧，歸屬於母公司業主淨損為7.2億元，每股虧損0.86元。
宏達電今年5月公告，董事會決議通過處分桃園土地及不動產，以56億3800萬元售予和碩科技，處分利益39億元，認列在第3季，挹注業外、實現轉虧為盈，帶動宏達電累計前3季每股盈餘7.88元。
受惠財報利多，宏達電今天股價跳空開高，早盤鎖上漲停板51.7元，並有超過1萬張買單高掛。
宏達電先前在台灣發表首款台灣製造AI智慧眼鏡VIVE Eagle，並攜手台灣大哥大與2020EYEhaus，串連試戴、配鏡到購買的一站式服務。宏達電看好，VIVEEagle支援繁體中文語音操控，採開放式AI設計，可串接Google Gemini與OpenAI GPT，有助於HTC推動AI穿戴產業生態圈。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言