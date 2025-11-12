蔡英文訪歐積電：對台積電歐洲廠充滿信心

快訊

中央社／ 德勒斯登11日專電

前總統蔡英文今天參訪歐積電，簡報會後與台籍工程師互動，了解實際建廠進度。記者詢問她對這座興建中工廠的觀察，蔡英文表示，參訪後「對台積電歐洲廠，就像台灣對台積電一樣，一直充滿信心」。

蔡英文上午抵達位於德勒斯登（Dresden）半導體產業園區薩克森矽谷（Silicon Saxony），歐積電總裁克伊區（Christian Koitzsch）親自迎接蔡英文進入目前正如火如荼建設的歐積電晶圓廠。

歐積電（ESMC）是台積電與歐洲半導體業者英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）及博世（Bosch）共同投資成立的合資企業，去年8月在德勒斯登舉行動土典禮，預計2027年投產。

歐積電總裁克伊區與台積電歐洲分公司法務長湯瑪斯（Gunnar Thomas）首先向蔡英文進行簡報，說明廠區現況與未來願景。

會後蔡英文向現場資深人員了解實際建廠進度，也關心年輕台籍工程師在德勒斯登當地的生活與工作情況。離開歐積電廠區前，蔡英文特別致贈台灣造型胸針，勉勵年輕工程師在海外「好好加油，但也不要忘記台灣」。

薩克森矽谷產業聚落集結英飛凌、格芯（GlobalFoundries）及弗勞恩霍夫研究所（FraunhoferInstitut）等逾500家企業與研究機構，是歐洲規模最大、供應鏈最完整的半導體產業園區。

德勒斯登市長希柏特（Dirk Hilbert）告訴中央社，歐積電是德勒斯登史上規模最大半導體投資案，台積電能選擇德勒斯登，不僅是對薩克森矽谷的信任，也證明德勒斯登市府、薩克森邦政府與歐盟間具良好協作能力。

未來歐積電將進駐更多建築工人與半導體工程師，加速行政審批，完善能源、水資源、交通等基礎設施，打造國際人才願意長期定居的生活環境。

蔡英文 半導體 台積電
