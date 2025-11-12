快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

AI 浪潮推動 市場進入新成長期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐全球元宇宙科技基金績效（資料來源：Lipper）
兆豐全球元宇宙科技基金績效（資料來源：Lipper）

全球AI技術快速發展，生成式AI帶動全球科技巨浪，從晶片、雲端到內容創造全面翻新商業模式。兆豐投信指出，AI正在重塑數位經濟版圖，相關產業鏈進入「加速成長期」，長線投資潛力不容忽視。

兆豐投信表示，隨著AI運算效能提升與硬體設備升級，相關應用正從企業端擴展至消費端，帶動虛擬互動、遊戲娛樂、數位經濟需求同步成長。AI技術的導入讓元宇宙概念從想像走向實現，市場規模有望進一步擴大。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊表示，主要看好產業：高速運算、高速傳輸晶片、高階半導體設備、高階網通設備、AI ASIC IC、美國CSP業者、散熱等。該基金布局的產業有機器人、記憶體及軍工國防產業等三大產業；不過，近期盤面的觀察，之前不少強勢的AI族群、如PCB、光通訊或是半導體設備等，陸續進入中段整理。預計接下來主要關注的類股為記憶體、被動元件、功率半導體等漲價效應題材類股。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊指出，近期全球市場呈現利多、利空因素雜陳，包括中美貿易不確定性因素；美國部分地區銀行披露，存在詐貸與壞帳問題，引發投資人對信貸品質的擔憂；FED主席鮑爾發表談話，可能在幾個月後停止縮減資產負債表規模；台積電第3季財報優於預期，同時上調2025年營收展望；短期美股新一輪的財報季陸續展開等等。市場或可能呈現觀望態勢，操作難度加大，議投資人可以透過專業團隊操作的基金，用中長期視角布局，把握AI浪潮下的長線機會。

AI 兆豐 元宇宙
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

南茂：記憶體2026年是好年

旺宏、精成科 認購熱

京元電給力 押長天期

相關新聞

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...

鴻華先進傳要買納智捷 取得自有品牌 完成電動車產業拼圖

市場盛傳，鴻華先進正計畫從裕隆集團手中買下「納智捷（LUXGEN）」品牌，藉此取得自有品牌，為鴻海集團拿下電動車產業鏈完...

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE...

大聯大啟動集團架構調整

半導體通路大廠大聯大於昨（11）日召開董事會並通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的10...

華碩今年強勁成長 明年更好 預告 AI PC 換機潮將至

華碩昨（11）日舉行法說會，預期本季雖邁入傳統淡季，仍看好今年業績將較去年強勁成長，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及...

華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

針對記憶體缺貨大漲價議題，華碩共同執行長胡書賓昨（11）日表示，華碩很早就開始拉長記憶體相關元件備貨周期，目前總計有四個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。