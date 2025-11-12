英業達2026年衝刺L11機櫃業務 總座蔡枝安解釋營收不會虛胖原因

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

2026年市場傳出輝達將改變供應鏈模式，由輝達提供各ODM廠商伺服器主機一台，英業達（2356）11日法說會透露，下世代Vera Rubin VR200伺服器將專注爭取L11機櫃型態AI伺服器訂單，目前已經洽談中，但該部分因為要扣掉進貨L10金額，故雖AI伺服器數量將比今年成長逾40%，但挹注營收金額不會很大。

10月外資圈即傳出輝達將從下一代Vera Rubin平台開始，其機櫃VR200除改為Kyber架構讓電腦主機板以刀鋒直立式排列，且機櫃是主機、網路交換器、散熱機櫃、電源機櫃各自獨立方式，以提高運作效率，而輝達也改變供貨模式，進一步將L10伺服器下單鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）3家ODM組裝測試完後，其他業者必須向輝達購買L10伺服器，再組裝機櫃出貨給各自CSP（雲端服務）客戶。

對此，英業達總經理蔡枝安11日表示，這是外面傳的消息，但實際上輝達還未如此通知供應鏈，故未來還有變數，目前英業達只是推演，若輝達強制指定向3家ODM廠商買L10伺服器，再組裝塞入一座機櫃，則英業達的出貨營收是L11金額減去單純買賣的L10（含GPU及CPU的一台伺服器）金額，換言之，AI伺服器機櫃金額會比較小，而對於法人疑惑是否營收僅認列代工費MVA（Manufacturing Value Added）？蔡枝安表示，還有其他周邊收入。

Blackwell平台伺服器是由輝達下單特定廠商代工GPU模組，再賣給各ODM伺服器廠商，但若傳言為真，則輝達顯然要將控制權延伸到伺服器整機。

蔡枝安表示，英業達2026年營運會積極以爭取L11訂單為主，雖營收下滑但有助於提升毛利率水準，今年 AI 伺服器占整體伺服器營收約 40 ～45%，2026年AI伺服器營收預估將超過50%，而今年在扣除買賣（Buy and sell）營收後，AI伺服器營收比去年成長4成，他樂觀預估，2026年成長性非常有信心比40%還要好。

除輝達平台成長性樂觀，英業達也切入ASIC伺服器跟AMD伺服器，並在台灣、墨西哥、捷克、泰國 及中國大陸有廠，美國廠預計2026年首季開始量產。

