廣達前三季 EPS 13.7元同期新高 緯創6.43元 法人估今年賺一股本

代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）昨（11）日公布第3季財報，廣達單季「雙率雙降」，獲利季減2.5％，獲利微降至164.31億元，每股純益4.26元；前三季稅後純益527.9億元，創同期新高，每股純益13.7元。緯創第3季稅後純益74.06億元，創單季新高，每股純益2.36元；前三季每股純益6.43元。

廣達原訂昨天舉辦法說會，因鳳凰颱風襲台，延後至今（12）日舉辦，並於昨天先公布最新財報。緯創已拍板今天召開法說會，加上代工龍頭鴻海也選今天舉行法說會，三大代工廠同一天辦法說會，市場關注，聚焦輝達最新GB300 AI伺服器訂單動態，以及美國等海外布局最新進度。

廣達第3季毛利率6.85%，季減0.2個百分點，年減2.15個百分點；營益率3.71%，季減0.34個百分點，年減 0.9個百分點，呈現「雙率雙降」；稅後純益164.31億元，季減2.5%，年減1.2%，每股純益4.26元。

廣達前三季毛利率7.3%，年減0.7個百分點；營益率4.3%，年減0.4個百分點；稅後純益527.9億元，年增 20.4%，每股純益13.7元。廣達昨天股價收平盤291.5元。

法人分析，廣達上季獲利並未顯著成長，甚至出現微幅衰退，主要受伺服器進入新舊產品轉換期，以及上半年因關稅及地緣政治影響的緊急拉貨潮已過，出貨動能略受影響，加上筆電出貨動能與去年同期相仿所致。

緯創第3季毛利率7.4％，季增3個百分點，年減1個百分點；稅後純益74.06億元，創單季新高，季增14.9％，年增76.4％，每股純益2.36元。前三季毛利率6.4％，年減1.6個百分點；稅後純益192.42億元，年增58.6％，每股純益6.43元。

法人分析，緯創上季獲利亮眼，反映接單強勁，今年有望賺逼近一個股本，改寫新猷，明年獲利持續看俏。緯創昨天股價漲6元、收144.5元。

緯創昨天並公告，董事會通過多項議案，首先為因應AI伺服器業務擴張需求，將斥資不超過52.8億元，進行竹北AI第二廠區建築物改良及取得機器設備。另外，旗下馬來西亞廠將以不超過3,000萬美元額度內增資，用途將為興建員工宿舍及變電站。