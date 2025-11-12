華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

針對記憶體缺貨大漲價議題，華碩（2357）共同執行長胡書賓昨（11）日表示，華碩很早就開始拉長記憶體相關元件備貨周期，目前總計有四個月安全庫存，對本季影響有限，後續將依據成本變化、通路夥伴，以及消費者需求狀況考量，「會在適度狀況下，調整產品價格。」

胡書賓表示，華碩上半年就留意到DRAM供應緊張，價格可能上漲的趨勢，很早就開始拉長備貨周期，到今年第3季底，華碩在零組件端庫存水位約二個月，通路端成品庫存也有約二個月，總計有四個月安全庫存應對，記憶體缺貨影響對華碩第4季營運影響有限。

華碩 記憶體 消費
