華碩上季每股賺14.21元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）第3季受惠電競、消費與商用等三大領域同步成長，毛利率、營益率走高，營益率更是提前達到介於4%至5%區間目標，帶動集團稅後純益來到105.56億元，季增7.6%，但較去年同期衰退15.5%，每股純益14.21元，賺逾一個股本；前三季稅後純益331.53億元，年增11.4%，每股純益44.63元。

華碩統計，第3季集團毛利率14.33%，季增0.52個百分點，年減3.61個百分點；營業利益98.39億元，季增25.5%，年減15.7%；營益率4.91%，季增0.74個百分點，年減2.1個百分點。

華碩前三季集團毛利率14.79%，年減3.09個百分點；營業利益302.53億元，年減7.9%；營益率5.64%，年減0.83個百分點；稅後純益331.53億元，年增11.4%，每股純益44.63元。

華碩財務長吳長榮分析，第3季業績成長，除了強項的消費性及電競產品線增長外，另一大重點來自企業客戶，包含伺服器及商用PC產品線。

華碩毛利率、營益率較第2季改善，主要是第3季較無關稅及匯率大幅波動等負面因素影響。

華碩第3季營益率提前回升到4%至5%區間目標，在度過前季關稅與匯率的短期影響後，華碩會以每年營益率達4%至5%為合理的營運目標。

華碩統計，第3季開放平台事業群營收占比45%、系統事業群53%、AIOT事業群2%；從市場別來看，亞太區比重為46%、泛歐32%、美洲22%。

華碩昨日股價跌2元，收661元。

華碩 毛利率
相關新聞

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...

鴻海集團傳要買納智捷 鴻華先進取得自有品牌…完成電動車產業拼圖

市場盛傳，鴻華先進正計畫從裕隆集團手中買下「納智捷（LUXGEN）」品牌，藉此取得自有品牌，為鴻海集團拿下電動車產業鏈完...

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE...

大聯大啟動集團架構調整

半導體通路大廠大聯大於昨（11）日召開董事會並通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的10...

華碩今年強勁成長 明年更好 預告 AI PC 換機潮將至

華碩昨（11）日舉行法說會，預期本季雖邁入傳統淡季，仍看好今年業績將較去年強勁成長，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及...

華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

針對記憶體缺貨大漲價議題，華碩共同執行長胡書賓昨（11）日表示，華碩很早就開始拉長記憶體相關元件備貨周期，目前總計有四個...

