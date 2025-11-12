華碩上季每股賺14.21元

華碩（2357）第3季受惠電競、消費與商用等三大領域同步成長，毛利率、營益率走高，營益率更是提前達到介於4%至5%區間目標，帶動集團稅後純益來到105.56億元，季增7.6%，但較去年同期衰退15.5%，每股純益14.21元，賺逾一個股本；前三季稅後純益331.53億元，年增11.4%，每股純益44.63元。

華碩統計，第3季集團毛利率14.33%，季增0.52個百分點，年減3.61個百分點；營業利益98.39億元，季增25.5%，年減15.7%；營益率4.91%，季增0.74個百分點，年減2.1個百分點。

華碩前三季集團毛利率14.79%，年減3.09個百分點；營業利益302.53億元，年減7.9%；營益率5.64%，年減0.83個百分點；稅後純益331.53億元，年增11.4%，每股純益44.63元。

華碩財務長吳長榮分析，第3季業績成長，除了強項的消費性及電競產品線增長外，另一大重點來自企業客戶，包含伺服器及商用PC產品線。

華碩毛利率、營益率較第2季改善，主要是第3季較無關稅及匯率大幅波動等負面因素影響。

華碩第3季營益率提前回升到4%至5%區間目標，在度過前季關稅與匯率的短期影響後，華碩會以每年營益率達4%至5%為合理的營運目標。

華碩統計，第3季開放平台事業群營收占比45%、系統事業群53%、AIOT事業群2%；從市場別來看，亞太區比重為46%、泛歐32%、美洲22%。

華碩昨日股價跌2元，收661元。