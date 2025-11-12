蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空

外媒報導，受第一代iPhone Air超薄手機今年9月上市後銷售不如預期影響，蘋果已延後原訂明年秋天與下一代iPhone（暫稱iPhone 18）同步推出第二代iPhone Air的計畫。市場憂心，此舉恐讓鴻海（2317）、立訊等組裝廠期待的訂單落空。

美國科技媒體The Information披露，蘋果經理人最近已通知工程師和供應商，延後第二代iPhone Air上市計畫，何時上市至今還不確定。蘋果對此拒絕置評。

報導指出，蘋果代工協力廠鴻海集團已拆卸多數iPhone Air生產線，立訊10月底已中止生產該機型，這兩家代工廠反而都投入十多條產線，全力生產熱銷的iPhone 17 Pro等機型。

知情人士表示，蘋果已生產的第一代iPhone Air有很大一部分都還沒售出，目前只保留原本為iPhone Air原先的製造產能10%，其他都保留給入門款iPhone和高階的Pro機種。

蘋果內部代碼「V62」的第二代iPhone Air，預料將比首代更輕、電池容量更大，並會導入已用於iPhone 17 Pro的氣冷均熱板技術，蘋果工程師和製造夥伴仍在開發這款裝置，有可能正在大幅新設計，依然可能最快2027年春季與標準版的iPhone 18及平價版的18e一同推出。

業界人士指出，超薄手機「雷聲大、雨點小」不僅iPhone Air銷售不佳，三星的超薄手機Galaxy S25 Edge也是慘遭滑鐵盧，三星則早在新機推出後一個月，就傳出大砍新機產能。

法人認為，儘管iPhone Air、Galaxy S25 Edge等超薄手機銷售不如預期，但相關機種出貨量都遠低於標準型主力機種，而且原先備貨量就比較少，對供應鏈影響有限。

蘋果11日在官網突襲式推出iPhone Pocket，這款新配件採用獨特的3D針織結構，可完整收納任何iPhone機型，預定11月14日起於大中華地區（包含台北信義A13）、日本、新加坡、南韓、法國、義大利、英國及美國的部分Apple零售店和蘋果官網開賣。