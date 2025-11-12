快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩。路透
華碩（2357）昨（11）日舉行法說會，預期本季雖邁入傳統淡季，仍看好今年業績將較去年強勁成長，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及企業市場，尤其商用產品線在AI伺服器及商用PC成長下，將成為華碩營運第三隻腳，對2026年伺服器業務設定積極成長目標。

展望本季，華碩預期，因傳統淡季影響，估PC業務營收季減10%至15%，約略與去年同期相當；伺服器及零組件業務季減5%至10%，但會比去年同期增長40%至50%。

展望2026年，華碩預計全球PC產業總量將呈現持平或小增2%至3%小幅增長，預估AI PC換機潮將在明年上半年啟動，故此，今年第4季為產品轉換期，表現相對看淡。

華碩共同執行長許先越指出，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中，到今年第3季消費性產品占華碩整體營收比重為29%、電競41%、企業市場在AI伺服器及商用PC出貨大增下，比重提升至三成。

華碩共同執行長胡書賓指出，華碩有信心AI伺服器及商用PC，將成為未來幾年公司新成長引擎，實現穩定成長；華碩今年第3季商用PC出貨量年增逾五成，表現亮眼。

伺服器業務方面，華預原估伺服器將占整體營收比重10%至15%，隨AI伺服器市場需求火熱，華碩第3季伺服器營收年增逾100%，目前已占華碩整體營收比重約兩成，表現優於預期，主要成長來自AI伺服器產品。

華碩說明，過去伺服器訂單主要客戶群以東南亞地區的二線雲端服務供應商為主。不過，今年第3季華碩伺服器業務業績大增，關鍵在於成功打入歐美市場，新增多家一線CSP訂單。

許先越表示，華碩是第一批出貨輝達B300及GB300 AI伺服器的企業，目前出貨時程順利。展望2026年伺服器業務，由於華碩在該業務基期較低，因此公司會設定積極成長目標，擴大業務版圖。

華碩 伺服器 AI
相關新聞

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...

鴻海集團傳要買納智捷 鴻華先進取得自有品牌…完成電動車產業拼圖

市場盛傳，鴻華先進正計畫從裕隆集團手中買下「納智捷（LUXGEN）」品牌，藉此取得自有品牌，為鴻海集團拿下電動車產業鏈完...

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE...

大聯大啟動集團架構調整

半導體通路大廠大聯大於昨（11）日召開董事會並通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的10...

華碩今年強勁成長 明年更好 預告 AI PC 換機潮將至

華碩昨（11）日舉行法說會，預期本季雖邁入傳統淡季，仍看好今年業績將較去年強勁成長，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及...

華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

針對記憶體缺貨大漲價議題，華碩共同執行長胡書賓昨（11）日表示，華碩很早就開始拉長記憶體相關元件備貨周期，目前總計有四個...

