華碩今年強勁成長 明年更好 預告 AI PC 換機潮將至
華碩（2357）昨（11）日舉行法說會，預期本季雖邁入傳統淡季，仍看好今年業績將較去年強勁成長，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及企業市場，尤其商用產品線在AI伺服器及商用PC成長下，將成為華碩營運第三隻腳，對2026年伺服器業務設定積極成長目標。
展望本季，華碩預期，因傳統淡季影響，估PC業務營收季減10%至15%，約略與去年同期相當；伺服器及零組件業務季減5%至10%，但會比去年同期增長40%至50%。
展望2026年，華碩預計全球PC產業總量將呈現持平或小增2%至3%小幅增長，預估AI PC換機潮將在明年上半年啟動，故此，今年第4季為產品轉換期，表現相對看淡。
華碩共同執行長許先越指出，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中，到今年第3季消費性產品占華碩整體營收比重為29%、電競41%、企業市場在AI伺服器及商用PC出貨大增下，比重提升至三成。
華碩共同執行長胡書賓指出，華碩有信心AI伺服器及商用PC，將成為未來幾年公司新成長引擎，實現穩定成長；華碩今年第3季商用PC出貨量年增逾五成，表現亮眼。
伺服器業務方面，華預原估伺服器將占整體營收比重10%至15%，隨AI伺服器市場需求火熱，華碩第3季伺服器營收年增逾100%，目前已占華碩整體營收比重約兩成，表現優於預期，主要成長來自AI伺服器產品。
華碩說明，過去伺服器訂單主要客戶群以東南亞地區的二線雲端服務供應商為主。不過，今年第3季華碩伺服器業務業績大增，關鍵在於成功打入歐美市場，新增多家一線CSP訂單。
許先越表示，華碩是第一批出貨輝達B300及GB300 AI伺服器的企業，目前出貨時程順利。展望2026年伺服器業務，由於華碩在該業務基期較低，因此公司會設定積極成長目標，擴大業務版圖。
