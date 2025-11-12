快訊

鴻海集團傳要買納智捷 鴻華先進取得自有品牌…完成電動車產業拼圖

經濟日報／ 記者邱馨儀蕭君暉／台北報導
鴻海電動車。記者蕭君暉／攝影
鴻海電動車。記者蕭君暉／攝影

市場盛傳，鴻華先進正計畫從裕隆集團手中買下「納智捷（LUXGEN）」品牌，藉此取得自有品牌，為鴻海（2317）集團拿下電動車產業鏈完整拼圖，跨出關鍵的一步。

業內人士指出，此案原本上周五就要宣布，但細節尚未確認，因此遲未公告。若此案一旦拍板，將象徵納智捷從裕隆時代走向「鴻海電動車版圖」的新階段。

對於收購傳聞，鴻海集團昨（11）日未做回應；裕隆集團則表示，公司與合作夥伴間的業務皆按既定計畫推動，對未經確認的市場傳言無法評論，一切訊息以正式公告為準。儘管雙方低調，但產業界普遍認為「品牌移轉」已進入董事會決議前的最後階段，只待細節敲定。

鴻華先進接手納智捷概況
值得注意的是，根據消防署電動車緊急救援手冊的名稱來看，原規劃以納智捷n5上市的電動車，將更名為「Foxtron Bria」，意味著之後將會直接以Foxtron品牌來銷售這輛車。這也是為何外界傳出，鴻海集團擬併購納智捷品牌，推出自有品牌電動車。

納智捷過去是裕隆自主品牌，由華創車電負責研發、裕隆主導製造與銷售。然而，自華創車電五年前與鴻海成立合資公司「鴻華先進」後，納智捷逐步走向輕資產模式，在裕隆體系的重要性下降，反倒成為鴻華先進近年唯一的量產客戶。此次若完成整併，納智捷將從裕隆轉為鴻華先進子公司。雖然裕隆仍持有鴻華先進43.83%股權，但品牌決策權將全面移轉到鴻華先進手上，裕隆則退居幕後。

鴻海集團近年在電動車領域的動作也顯示其急欲建立全球版圖。以Model B為基礎的n5電動車預計今年第4季在台上市，而美國版Model C也將在年底啟動出貨。2026年起，鴻海集團更將為三菱汽車代工，並把以Model B為基礎的車款出口到紐西蘭與澳洲。

