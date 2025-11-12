旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE）申請以發行美國存託股份（ADS）進行首次公開發行（IPO），代號為KLK。預計擬集資3億至5億美元，將用於收購與策略性投資、營運資金及日常開支。

Klook承銷券商包括高盛、摩根大通和摩根士丹利，目前尚未正式公布ADS數量和發行價格區間。

Klook今年2月初完成1億美元（約新台幣31億元）募資，由國際成長型投資公司Vitruvian Partners領投。Klook主要股東還包括新加坡政府、紅杉資本、高盛、日本軟銀集團等，是香港新創圈代表性的獨角獸。

Klook成立於2014年，總部在香港，提供景點導遊、獨特體驗、當地交通與飯店、租車等旅遊商品預訂服務。根據財報，今年前九月營收4.073億美元，淨損1.414億美元，前九月平台訂單數4.87億筆，訂單交易額22.9億美元，毛利率11.1%。2024年營收4.171億美元，淨損9,927萬美元，2023年營收3.35億美元，淨損1.422億美元。

Klook共同創辦團隊為三位華人，執行長林照圍（Ethen Lin）在新竹出生長大，國中赴美念書，後來在花旗銀行工作；還有模里西斯籍華人王志豪（Eric Gnock Fah），曾在摩根士丹利做分析師。他們在旅遊途中感受到安排行程耗費心力，想以提供當地行程解決市場痛點，找到具備科技背景的熊小康（Bernie Xiong），共同成立Klook。

Klook在提交SEC的文件中指出，根據歐睿國際預測，2024年全球體驗市場規模達3,181億美元，2029年將達5,128億美元，年複合成長率10%。

