大聯大啟動集團架構調整

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路大廠大聯大（3702）於昨（11）日召開董事會並通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的100％子公司。大聯大指出，未來詮鼎將與世平共同成為其半導體通路事業的雙核心引擎，以更有效能方式走向全球。

大聯大為控股公司，原本旗下半導體通路業務有友尚、品佳、詮鼎與世平等四大事業體，此次做出調整，詮鼎以股份轉換方式，取得友尚及品佳各100％股權後，詮鼎與世平將成為最新的雙箭頭。法人解讀，大聯大此舉讓旗下事業體重新調整分為兩大艦隊，可凝聚力量，因應產業情勢變化與全球化布局發展。

未來詮鼎與世平將各成為營收規模約120億至130億美元的事業體，並各有上千名員工規模。大聯大提到，此次組織架構是希望整合及加強深化國際大廠合作，擴大全球布局，同時優化資源配置與組織效率，提升人均效益，並充分運用擴大規模強化財務體質，打造高效穩健的成長引擎。

大聯大強調，調整架構後，未來詮鼎、友尚跟品佳仍各自獨立存在，並未消滅，原本各自擁有的代理權還是跟著原先的公司，沒有改變。

這次股份轉換的換股比例，暫定為友尚普通股1股換發詮鼎普通股2.7947股；品佳普通股1股換發詮鼎普通股1.2222股，基準日暫訂為2026年1月1日。

大聯大 半導體 布局
相關新聞

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...

鴻海集團傳要買納智捷 鴻華先進取得自有品牌…完成電動車產業拼圖

市場盛傳，鴻華先進正計畫從裕隆集團手中買下「納智捷（LUXGEN）」品牌，藉此取得自有品牌，為鴻海集團拿下電動車產業鏈完...

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE...

華碩今年強勁成長 明年更好 預告 AI PC 換機潮將至

華碩昨（11）日舉行法說會，預期本季雖邁入傳統淡季，仍看好今年業績將較去年強勁成長，集團未來三大營運支柱為消費性、電競及...

華碩：記憶體漲價 Q4影響有限

針對記憶體缺貨大漲價議題，華碩共同執行長胡書賓昨（11）日表示，華碩很早就開始拉長記憶體相關元件備貨周期，目前總計有四個...

