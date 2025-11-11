快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

駿吉DDR4產品獲訂單及預付款 明年Q1啟動出貨

聯合報／ 特派記者簡永祥／新加坡11日電
駿吉DDR4產品獲訂單及預付款，明年第1季啟動出貨。圖 ／駿吉提供
駿吉DDR4產品獲訂單及預付款，明年第1季啟動出貨。圖 ／駿吉提供

工業槍釘大廠駿吉控股-KY（1591）宣布，子公司駿吉科技完成DDR4 1Gb x8與512Mb x16產品開發，已接獲客戶預付款，預計自明年第1季度起陸續啟動交貨。

駿吉發言人陳志德指出，DDR4產品取得實際訂單與預付款，是對公司整體技術實力、產品可靠度、交期信賴度的肯定，未來將與策略客戶緊密合作，創造更穩健的成長動能。至於實際訂單的貢獻度，將視客戶出貨時程與市場需求變化而定。

駿吉曾是東南亞最大的槍釘製造商，新團隊入主後，重新振興本業傳出好消息。董事長胡德立表示，將攜手馬來西亞槍釘公司創始人江文洲先生，積極找回原本的訂單，近期取得美國重要客戶標案，未來將分批出貨，整體供貨規模可達「數百標準貨櫃」水準。

駿吉前十月累計營收9274萬元，年減46.68%。觀察10月營收，年減31.77%，若從下半年營運趨勢來看，營收年減程度已緩步收斂。胡德立強調，槍釘與半導體並進，希望公司逐步脫胎換骨。

胡德立6月入主駿吉後，設立調整三家子公司：台灣駿吉科技，上海駿吉，馬來西亞駿吉，並邀請陳志德擔任三家子公司董座。陳志德過去曾擔任印能科技、蔚華科技、凌旭科技、達仕集團總經理，半導體經驗豐富，財務長田書祥則有鴻海資歷，展現與原本不同的團隊風貌

馬來西亞 營收 半導體 鴻海
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

世華媒體榮譽主席張曉卿辭世 享壽91歲

南茂：第4季記憶體動能穩健 明年記憶體好一整年

全民權證／華邦電 選長天期

創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成

相關新聞

台積電、世界先進同步召開重訊記者會 市場推測將出售設備資產

臺灣證券交易所公告，台積電（2330）、世界先進（5347）將分別於11月11日下午19時30分、19時40分於證交所3...

台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台積電昨（10）日公布10月合併營收3,674.73億元，創新高，月增11%，年增16.9%；前十月合併營收飛越3兆元整...

台積電機器設備賣予世界先進 金額6.21億至7.14億元

台積電與世界先進召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至23...

思科：亞太新興國家擁抱AI 視為超越更發達國家機會

網通大廠思科（Cisco）亞太、日本和大中華區總裁道森（Ben Dawson）今天表示，當前正處於複雜且不確定的時代，互相...

大聯大集團架構調整 詮鼎、友尚、品佳3合1

大聯大今天傍晚召開重大訊息記者會，宣布集團架構調整，旗下子公司詮鼎，將以股份轉換方式，取得友尚、品佳等大聯大另2家子公司...

喜迎全民普發萬元 中華電信推精采5G購機最高折5,000元

全民普發萬元即將入帳，是迎接年終換新機犒賞自己好時機，中華電信（2412）宣布，推出「歲末大回饋」活動，包裝5G手機、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。