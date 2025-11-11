思科：亞太新興國家擁抱AI 視為超越更發達國家機會

網通大廠思科（Cisco）亞太、日本和大中華區總裁道森（Ben Dawson）今天表示，當前正處於複雜且不確定的時代，互相信任的夥伴關係比以往更加重要；人工智慧（AI）正以前所未見的速度和規模發展，亞太區新興國家正擁抱AI，視為超越更發達國家的千載難逢機會。

思科今天在澳洲墨爾本舉辦Cisco Live亞太區年度大會，探討人工智慧（AI）就緒型資料中心、智慧職場、數位韌性等議題，中央社記者首度獲邀參加，為今年台灣唯一媒體代表。

今年7月底上任的道森在大會主題演講開場表示，思科的策略是透過提供正確的基礎設施，把AI嵌入所有產品，並優先考慮例如重塑資料中心、未來化工作場所，以及整合安全性和可視性來確保可靠且具備彈性的基礎設施等方式，幫助客戶成為AI就緒的領導企業。

道森直言，當前正處於複雜且不確定的時代，互相信任的夥伴關係以及與值得信賴的供應商合作，比以往任何時候都更加重要。亞太區經濟體、國家、政府和企業正以世界其他地區看不到的方式進行創新，擁有巨大的機會。

然而，亞太區的網路安全也存在一些挑戰。他引述思科調查指出，82%的組織在過去12個月內曾經歷AI輔助的攻擊，卻只有14%的組織認為他們真正準備好處理此類事件。隨著組織建立和管理的環境變得越來越複雜，威脅面向正在發生變化。

道森說，AI正以前所未見的速度和規模發展，有望從根本上改變國家、經濟、市場、企業和社會。亞太區國家正在擁抱AI，新興國家將AI視為一個千載難逢的機會，可以超越更發達的其他國家。

為了加速AI創新，思科日前發表統一邊緣解決方案，把運算、網路及儲存整合至單一系統，讓企業能在資料生成的邊緣設備上更簡單導入AI應用、進行即時推理。

道森今天也宣布新加坡體育園區（Singapore Sports Hub）成為亞太區首個啟用Wi-Fi 7無線網路連線技術的體育場，透過自動化技術實現代理式操作，利用AI助理和AI無線電資源管理來預測和修復網路問題，提供新的數位化球迷體驗。