喜迎全民普發萬元 中華電信推精采5G購機最高折5,000元
全民普發萬元即將入帳，是迎接年終換新機犒賞自己好時機，中華電信（2412）宣布，推出「歲末大回饋」活動，包裝5G手機、家電和贈點方案多元優惠。申辦精采5G月繳1,399元以上，搭配Google Pixel 10 Pro 256G、SAMSUNG A56 256G、SAMSUNG 55型4K UHD智慧顯示器享購機折價2,000元，加上指定舊機換新機另獲3,000元折價，入手超夯AI新機Google Pixel 10 Pro 256G相當於享5,000元優惠。
中華電信表示，為寵愛果粉，購買iPhone 17、iPhone 16全系列搭配指定資費，享舊機回收換新機加碼折2,000元，升級5G體驗Apple Intelligence最新推出的繁體中文版，享受iPhone新機AI智慧生活。
中華電信指出，申辦精采5G贈點方案指定資費，最高可享Hami Point 15,000點（Hami Point 1點等於1元)），月繳999元以上，登入Hami Point點數商城兌點購物還可抽福容大飯店10,000元住宿券（1名）及Uber/Uber Eats 500元通用券（250名）。
中華電信強調，致力提供客戶最多元的服務與方案優惠，行動客戶現訂閱YouTube Premium個人方案年約享優惠價每月179元，並單次加贈5GB上網流量券及可抽Hami Point 100點（5,000名），一次享有YouTube Premium+ YouTube Music Premium雙重會員，輕鬆享受零廣告的影音服務。另適逢年底出國賞楓、玩雪旅遊季，中華電信以便利、穩定、安全的國際漫遊網路優勢，即日起推出申請中華電信原號國際漫遊任一上網方案，享限時加碼抽台北東京來回機票（價值約15,391元，2名）。
此外，為滿足客戶居家安全需求，中華電信推出Hami Cam AI智慧攝影機，內建台製晶片並提供高規格加密傳輸，保障客戶影像隱密性，並支援寵物、聲音和人形等AI偵測模式，當偵測異常，即會自動觸發APP推播告警通知，安心守護全家人；現申辦 Hami Cam指定方案，即可享AI智慧攝影機服務0元起，再抽Hami Point 999點。
