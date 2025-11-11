大聯大集團架構調整 詮鼎、友尚、品佳3合1

大聯大今天傍晚召開重大訊息記者會，宣布集團架構調整，旗下子公司詮鼎，將以股份轉換方式，取得友尚、品佳等大聯大另2家子公司100%股權，希望藉此整合資源、強化營運效能及深化全球布局。

大聯大財務長暨發言人袁興文表示，此次組織架構簡化主要是為了整合及加強深化國際大廠合作，擴大全球布局；同時優化資源配置與組織效率，提升人均效益，並充分運用擴大規模強化財務體質，打造高效穩健的成長引擎。

他強調，此次組織調整後，友尚、品佳等兩家公司並沒有消滅，只是變成詮鼎100%持股子公司，團隊也維持不變。

根據大聯大公告，本次股份轉換的換股比例暫定為友尚普通股1股換發詮鼎普通股2.7947股；品佳普通股1股換發詮鼎普通股1.2222股，基準日暫訂為2026年1月1日。

袁興文表示，根據114年擬制性報表，股份轉換後，詮鼎營收規模將達114.8億美元，股東權益約9.3億美元，員工人數約1900人；未來詮鼎將與大聯大另一家旗艦子公司世平興業，共同成為大聯大控股半導體零組件通路事業的雙核心引擎。

大聯大今天也公布第3季財報，營收新台幣2444.67億元，在產品出貨組合優化及營運效率提升帶動下，單季營業淨利53.5億元，首次突破50億元大關，季增9.1%、年增37.8%，稅後純益31.78億元，季增45.4%、年增55.6%，每股純益1.89元，超越財測高標。累積今年前3季每股稅後純益4.07元。

大聯大表示，第3季獲利超越財測，主要受惠生成式AI迅速發展，帶動AI及傳統伺服器、電源、PC、NB與記憶體等產品的迭代升級與汰換，電子零組件需求大幅增加，出貨表現暢旺。