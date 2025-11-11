台積電、世界先進同步召開重訊記者會 市場推測將出售設備資產

臺灣證券交易所公告，台積電（2330）、世界先進（5347）將分別於11月11日下午19時30分、19時40分召開重大訊息記者會，台積電將於證交所3樓有實體記者會並於證交所官網同步直播，世界先進則以線上視訊方式、櫃買中心官網同步直播，說明有關取得營業使用的設備（關係人交易）相關事宜。

台積電將由企業公共關係處主管高孟華說明，出售機器設備予世界先進（VIS）事宜。市場研判，台積電出售設備給予旗下子公司世界先進，有利於活化資產、強化運用效率，同時可帶來處分收益。