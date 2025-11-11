快訊

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰颱風逼近 明停班課資訊一覽

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

聽新聞
0:00 / 0:00

為哪樁？ 世界先進將於19時40分召開重大訊息視訊記者會

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
世界先進。圖／世界先進提供
世界先進。圖／世界先進提供

台積電（2330）轉投資的世界先進（5347）將於今(11/11)日19時40分召開重大訊息視訊記者會，說明有關取得營業使用之設備(關係人交易)，外界認為應該是和台積電今日董事會拍板處分設備有關。

台積電 世界先進
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

王光祥退票延遲重訊 隴華遭證交所開罰

小股東小確幸！ 台積電董事會拍板季配息加碼至6元

賣壓出籠！台股翻黑下跌84點收27,784點 台積電收1,465元下跌10元

值得長期投資的股票？網一面倒推台積電、美股科技巨頭受青睞

相關新聞

台積電、世界先進同步召開重訊記者會 市場推測將出售設備資產

臺灣證券交易所公告，台積電（2330）、世界先進（5347）將分別於11月11日下午19時30分、19時40分於證交所3...

台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台積電昨（10）日公布10月合併營收3,674.73億元，創新高，月增11%，年增16.9%；前十月合併營收飛越3兆元整...

為哪樁？ 世界先進將於19時40分召開重大訊息視訊記者會

台積電（2330）轉投資的世界先進（5347）將於今(11/11)日19時40分召開重大訊息視訊記者會，說明有關取得營業...

AI浪潮推動…市場進入新成長期 投資布局正當時

全球AI技術快速發展，生成式AI帶動全球科技巨浪，從晶片、雲端到內容創造全面翻新商業模式。兆豐投信指出，AI正在重塑數位...

台灣「AI原生世代」快速崛起 逾8成已在生活中或全面導入AI

Zoom委託獨立研究機構Kantar的最新研究指出，台灣與亞太地區的「AI原生世代」正快速崛起。AI原生世代指的是年齡介...

AI代理人恐遭駭客利用 資安漏洞成威脅新課題

美國資安專家警告，廣受期待將引領生成式AI革命下一波發展的人工智慧代理程式（AI agent），很有可能遭到駭客操控，淪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。