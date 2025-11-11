快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

鉅祥法說會／觀音擴廠完成 衝刺明年營運

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機構件廠鉅祥（2476）11日召開法說會，鉅祥指出，公司觀音廠已擴廠完成，近期將正式啟用，目前設備與進駐工程已陸續完成，有助於未來接單競爭力提高。

鉅祥第3季稅後純益3.42億元，季增3.2倍，年增21.2%，每股純益1.61元；前三季稅後純益5.74億元，年減27.9%，每股純益2.72元，低於去年同期每股純益3.91元。

據悉，鉅祥觀音新產能開出後，將爭取客戶異地認證，初估新產能的營收挹注，將會在第4季中下旬後放大，短期內受到學習曲線與效率問題影響，暫時無法與上海廠相比，但會盡速拉近，若客戶需求超乎預期，則不排除加派人手趕工出貨。

展望未來，法人預期，鉅祥在新產能挹注下，在不考量匯率因素下，今、明年營收預計都會維持雙位數成長，而且AI相關業務有望雙位數成長，並帶動整體獲利表現回溫。

每股純益 營收 法說會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

廣達財報／前三季獲利527億元創同期新高 累計EPS 13.7元

ODM大廠廣達（2382）11日公布第3季財報，稅後純益164.3億元，較第2季微幅衰退，公司先前表示，這是因為主力產品...

英業達法說會／三大產品線明年出貨續衝 總座看整體業績再拚高

英業達（2356）11日召開法說會，總經理蔡枝安表示，由於客戶先前因美國加徵關稅影響，已經有提前拉貨潮出現，因此預期今年...

台積電公告發行235億元綠色債券 將用於綠建築及綠色環保相關支出

台積電（2330）11日公告發行新台幣235億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的支出。...

臻鼎財報／前三季每股賺3.79元 看好第4季為營運高峰

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）11日公布2025年第3季合併財務報告。第3季營收為新台幣473.66億元，季增24.0...

廣達財報／第3季每股賺4.26元 累計獲利創同期新高

廣達（2382）公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利164.31億元，表現略遜於今年第2季，每股純益4.26元。不過，累計...

英業達財報／第3季獲利27.3億元、創近四年單季新高 每股賺0.76元

英業達（2356）通過第3季財報，單季歸屬母公司淨利達27.30億元，創近四年以來單季新高，每股純益0.76元，累計今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。