連續18年參與…台達電前進COP30 主打用AI科技減碳

第30屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP30）正在巴西貝倫市（Belém）舉行，台達電今年連續第18年參與，鎖定AI for Green為概念主題，切入生物多樣性與綠建築應用，以呼應COP30大會主題之一的「氣候調適」策畫議題。

台達電17日與19日，將在COP30談判區舉辦2場主題論壇，聚焦AI賦能珊瑚復育和綠建築推廣，呈現台達電以科技創新實踐自然解方。其中，藍區周邊會議，與法國巴黎銀行（BNP Paribas）、英國普利茅斯海洋實驗室（PML）、全球海洋觀測夥伴關係組織（POGO）、國際珊瑚礁學會（ICRS）等國際知名組織代表同台，共同探討氣候變遷下如何落實海洋永續發展。

台達基金會副董事長郭珊珊今天表示，台達電長期以科技創新應對氣候挑戰，很榮幸剛獲得首屆企業海洋永續貢獻獎，分享科技復育海洋的初步成果。台達電今年也加入永續AI聯盟，並與Economist Impact合作發布報告，倡議Green AI概念，提升算力能效，降低碳排。

郭珊珊說，本次氣候峰會，台達電將以AI for Green串聯自然與氣候行動，運用AI科技加速珊瑚辨識與生物多樣性的資料庫建構，推進關鍵物種保種。

建築減碳方面，則結合自身開發的LEED AI教學助理，協助產業專家快速掌握新標準中重視的減碳與生物多樣性指標，為華文圈首次運用AI在綠建築教育的案例，加速綠建築普及，實踐淨零願景。

台達基金會執行長張楊乾再度帶領團隊參與氣候峰會，他表示，台達基金會過往已於峰會舉辦過32場活動，今年再度取得於COP30官方談判區Blue Zone舉辦周邊會議的資格，此場會議以「氣候智慧海洋解方」為主題，聚焦氣候變遷下海洋與沿海社區所面臨的挑戰。台達電將分享如何運用創新科技、AI應用與跨界合作，推動珊瑚復育成果，並落實海洋保育的研究與應用。

台達電也將在聯合國環境規劃署（UNEP）主導的全球建築與營建聯盟（GlobalABC）及冷卻聯盟（Cool Coalition）共同主辦的「建築與冷卻主題館」作分享，與美國綠建築協會（USGBC）、國際規範委員會（ICC）等夥伴攜手，探討如何提供實現綠色與韌性建築所需的工具與方法，並發表台達電今年首度推出的AI助教（LEED AI Teaching Assistant），此工具用於教育培訓與永續發展推廣，提供人機共學的客製化輔助，協助學員更有效掌握永續建築核心能力，致力於2030年前實現近零排放與韌性建築新常態。