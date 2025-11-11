國研院展現主權AI成果 TAIWAN AI RAP與TAIDE引領在地應用

生成式AI正以驚人速度重塑全球產業版圖，發展主權AI已成各國科技競逐關鍵。國家實驗研究院國網中心11日舉辦「TAIWAN AI RAP暨TAIDE亮點成果發表會」，展示生成式AI在地化發展的最新成果與應用實例，並宣布已與103家企業展開合作，涵蓋醫療、教育、災防等多項領域，預計12月正式啟動收費營運。

國研院表示，TAIWAN AI RAP為國網中心自主開發的高效能AI應用開發平台，可整合語言模型TAIDE、雲端環境及AI算力資源，提供開發AI應用所需的完整工具鏈與運算流程，協助業者快速導入生成式AI技術，加速AI應用生態成形。

TAIWAN AI RAP在醫療應用方面，由高易資訊導入TAIDE模型推出「診所通APP」智慧搜尋系統，能以自然語句精準匹配診所服務內容，優化民眾就醫體驗。高易資訊執行長劉信政指出，目前該App下載量已超過18.5萬次，全台逾2萬家診所與7千家藥局皆已建置基本資料，並支援情境語意搜尋功能，讓民眾能以更直覺的方式查詢醫療資源。

國研院亦展示與國家災害防救科技中心合作研發的「落雨小幫手APP」，內建AI火金姑天氣即時問答功能，提供在地化防災資訊服務；同場展出的「iVoice個人化語音智能代理」，則可快速將語音轉換為文字，並進行AI語意分析與即時互動，展現AI在智慧生活領域的多元應用潛力。

國網中心技術總監林昀德表示，主權AI的核心在於可將算力留在台灣，運用在地資料，開發出的具台灣主體意識價值的模型。他舉例，TAIDE語言模型以台灣資料進行訓練，繁體中文理解與生成能力均優於ChatGPT、Gemini與Grok等國際模型，可滿足在地化語意、文化及隱私需求，同時確保企業開發資料不外流，強化資料安全與自主性。

國研院副院長林俊良指出，國研院整合旗下研究資源，致力打造跨域產學研的研發平台，推動AI技術從基礎研究走向產業實踐。未來國網中心將持續深化生成式AI與高效能運算（HPC）整合，推展以TAIDE模型為核心的應用生態系，促進AI成果落地教育、醫療與製造等關鍵場域，助力台灣邁向智慧化與永續發展的新階段。