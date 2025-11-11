英業達法說會／看好AI SERVER明年將維持高成長 持續擴張海外據點
ODM廠英業達（2356）11日舉辦法說會，對於AI SERVER後市仍保持相當樂觀的態度，認為繼今年成長40%後，明年能有更好的表現，並且營收占比將會超過50%。筆電部分則預期明年在Windows換機潮與AI PC發酵的助力下，市場與公司出貨量都將有所成長
英業達在會議上公布第3季毛利率5.0%，季減0.1個百分點；稅後純益33.12億元，季增51%，年增66%，每股純益0.76元；前三季稅後純益72.1億元，年增47%，每股純益1.85元。
公司指出，營業費用由於持續投資海外據點，因此維持高點，不過第3季由於投資處分及清算利益，業外收入轉正，因此獲利較上季成長。第4季由於提前拉貨的緣故，營收將會回落，預估和第1季持平，但毛利率會較第3季提高。
公司表示，明年將會維持顯著成長，主要由AI SERVER帶動。AI SERVER今年已較去年成長40%，公司認為明年成長幅度不弱於今年，且AI SERVER營收占比將會超過一半，以輝達（NVIDIA）產品為主要成長動能來源，ASIC及超微（AMD）則分居二、三位，未來仍會維持毛利率超越5%的長期目標不變。
針對Storage server的部分，公司也表示確實有看到需求在增加，訂單量逐步成長，預計將會延續到明年。其主要成長動能來自於AI影像生成，需要更多的存儲空間來存放影像資料。
車用電子同樣也有不錯的表現，今年營收已達到去年三倍，預期明年仍會維持成長，目標在2027年達成百億營收。
