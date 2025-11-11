快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

英業達法說會／看好AI SERVER明年將維持高成長 持續擴張海外據點

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

ODM廠英業達（2356）11日舉辦法說會，對於AI SERVER後市仍保持相當樂觀的態度，認為繼今年成長40%後，明年能有更好的表現，並且營收占比將會超過50%。筆電部分則預期明年在Windows換機潮與AI PC發酵的助力下，市場與公司出貨量都將有所成長

英業達在會議上公布第3季毛利率5.0%，季減0.1個百分點；稅後純益33.12億元，季增51%，年增66%，每股純益0.76元；前三季稅後純益72.1億元，年增47%，每股純益1.85元。

公司指出，營業費用由於持續投資海外據點，因此維持高點，不過第3季由於投資處分及清算利益，業外收入轉正，因此獲利較上季成長。第4季由於提前拉貨的緣故，營收將會回落，預估和第1季持平，但毛利率會較第3季提高。

公司表示，明年將會維持顯著成長，主要由AI SERVER帶動。AI SERVER今年已較去年成長40%，公司認為明年成長幅度不弱於今年，且AI SERVER營收占比將會超過一半，以輝達（NVIDIA）產品為主要成長動能來源，ASIC及超微（AMD）則分居二、三位，未來仍會維持毛利率超越5%的長期目標不變。

針對Storage server的部分，公司也表示確實有看到需求在增加，訂單量逐步成長，預計將會延續到明年。其主要成長動能來自於AI影像生成，需要更多的存儲空間來存放影像資料。

車用電子同樣也有不錯的表現，今年營收已達到去年三倍，預期明年仍會維持成長，目標在2027年達成百億營收。

AI 營收 英業達 毛利率 每股純益
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鴻騰：續攻CPO平台 看好AI應用帶動元件需求

輝達落腳北士科 科技廊道成形推升商辦需求

台達電液冷產品 扮營運主引擎

華碩10月業績刷新同期紀錄 今舉行法說 伺服器新品、PC 明年市況聚焦

相關新聞

英業達財報／第3季獲利27.3億元、創近四年單季新高 每股賺0.76元

英業達（2356）通過第3季財報，單季歸屬母公司淨利達27.30億元，創近四年以來單季新高，每股純益0.76元，累計今年...

華碩財報／第3季賺逾1個股本、EPS達14.2元 預估第4季營收將季減

PC品牌大廠華碩（2357）11日公布今年第3季品牌財報，稅後純益105.56億元，季增8%、年減16%，每股純益為14...

宜特前10月業績 年增逾一成

宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。