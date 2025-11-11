AI浪潮推動…市場進入新成長期 投資布局正當時

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
全球AI技術快速發展，生成式AI帶動全球科技巨浪，從晶片、雲端到內容創造全面翻新商業模式。AI示意圖。圖／路透
全球AI技術快速發展，生成式AI帶動全球科技巨浪，從晶片、雲端到內容創造全面翻新商業模式。兆豐投信指出，AI正在重塑數位經濟版圖，相關產業鏈進入「加速成長期」，長線投資潛力不容忽視。

兆豐投信強調，隨著AI運算效能提升與硬體設備升級，相關應用正從企業端擴展至消費端，帶動虛擬互動、遊戲娛樂、數位經濟需求同步成長。AI技術的導入，讓元宇宙概念從想像走向實現，市場規模有望進一步擴大。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊表示，主要看好產業如下：高速運算、高速傳輸晶片、高階半導體設備、高階網通設備、AI ASIC IC、美國 CSP業者、散熱等。該基金布局的產業有機器人、記憶體及軍工國防產業等三大產業；不過近期盤面的觀察，之前不少強勢的AI族群、如PCB、光通訊或是半導體設備等，陸續進入中段整理。預計接下來主要關注的類股為記憶體、被動元件、功率半導體等漲價效應題材類股。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊指出，近期全球市場呈現利多、利空因素雜陳，包括中美貿易不確定性因素；美國部分地區銀行披露，存在詐貸與壞帳問題，引發投資人對信貸品質的擔憂；聯準會主席鮑爾發表談話，可能在幾個月後停止縮減資產負債表規模；台積電（2330）第3季財報優於預期，同時上調2025年營收展望；短期美股新一輪的財報季陸續展開等等。市場或可能呈現觀望態勢，操作難度加大，建議投資人可以透過專業團隊操作的基金，用中長期視角布局，把握AI浪潮下的長線機會。

AI 兆豐 元宇宙 半導體 台積電
