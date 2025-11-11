台灣「AI原生世代」快速崛起 逾8成已在生活中或全面導入AI
Zoom委託獨立研究機構Kantar的最新研究指出，台灣與亞太地區的「AI原生世代」正快速崛起。AI原生世代指的是年齡介於18至24歲、且自早期即接觸AI科技工具，如今已成為該領域活躍的使用族群。這個新興族群對AI優先的體驗抱持高度期待，面對AI技術時也展現出更謹慎的態度。
調查結果顯示，台灣AI原生世代在日常生活中使用AI的比率居亞太地區前段班，85%的受訪者表示已在生活中部分或全面導入AI。另有83%認為掌握AI技能是維持職場競爭力的關鍵，高於亞太平均的79%。整體而言，台灣在AI技術應用的成熟度與勞動力對AI職場轉型的準備度，已領先亞太多數市場。
研究指出，台灣的AI原生世代在日常生活中採用AI的比率高於亞太地區平均，但對AI的態度更趨成熟且平衡。逾七成（72%）台灣AI原生代表示，企業應提供AI聊天機器人或代理服務，以便更快速地解決問題；同時也認為應保留升級至真人客服的選項（66%）。調查亦指出，55%的台灣AI原生世代認為自身的問題過於複雜，AI難以單獨處理；另有47%表示AI生成的回應過於制式或缺乏實質幫助。顯示企業需導入結合AI與真人支援的混合解決方案，以滿足不同情境下的需求。
研究也發現台灣「AI原生世代」與「非AI原生世代」在客戶體驗的期望上存在顯著差異。數據顯示，39%的AI原生世代表示偏好真人客服選項，原因在於希望從真人互動中獲得同理心與安心感；相較之下，僅有12%的非AI原生世代有相同偏好。這顯示，即使是最精通科技的使用者，在尋求情感支持與理解時，仍深知人際連結的價值無可取代。
此外，研究也發現台灣勞動人口中，高達98%的人會在工作中運用AI處理至少一項任務，顯示AI在台灣職場的高度普及。近六成（59%）的台灣AI原生世代也表示，數據隱私與安全會是重要考量，比率位居亞太區前三，代表台灣AI世代在使用AI的資安意識高於其他市場平均。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言