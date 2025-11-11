Zoom委託獨立研究機構Kantar的最新研究指出，台灣與亞太地區的「AI原生世代」正快速崛起。AI原生世代指的是年齡介於18至24歲、且自早期即接觸AI科技工具，如今已成為該領域活躍的使用族群。這個新興族群對AI優先的體驗抱持高度期待，面對AI技術時也展現出更謹慎的態度。

調查結果顯示，台灣AI原生世代在日常生活中使用AI的比率居亞太地區前段班，85%的受訪者表示已在生活中部分或全面導入AI。另有83%認為掌握AI技能是維持職場競爭力的關鍵，高於亞太平均的79%。整體而言，台灣在AI技術應用的成熟度與勞動力對AI職場轉型的準備度，已領先亞太多數市場。

研究指出，台灣的AI原生世代在日常生活中採用AI的比率高於亞太地區平均，但對AI的態度更趨成熟且平衡。逾七成（72%）台灣AI原生代表示，企業應提供AI聊天機器人或代理服務，以便更快速地解決問題；同時也認為應保留升級至真人客服的選項（66%）。調查亦指出，55%的台灣AI原生世代認為自身的問題過於複雜，AI難以單獨處理；另有47%表示AI生成的回應過於制式或缺乏實質幫助。顯示企業需導入結合AI與真人支援的混合解決方案，以滿足不同情境下的需求。

研究也發現台灣「AI原生世代」與「非AI原生世代」在客戶體驗的期望上存在顯著差異。數據顯示，39%的AI原生世代表示偏好真人客服選項，原因在於希望從真人互動中獲得同理心與安心感；相較之下，僅有12%的非AI原生世代有相同偏好。這顯示，即使是最精通科技的使用者，在尋求情感支持與理解時，仍深知人際連結的價值無可取代。

此外，研究也發現台灣勞動人口中，高達98%的人會在工作中運用AI處理至少一項任務，顯示AI在台灣職場的高度普及。近六成（59%）的台灣AI原生世代也表示，數據隱私與安全會是重要考量，比率位居亞太區前三，代表台灣AI世代在使用AI的資安意識高於其他市場平均。