台灣應用材料獲三大永續指標獎項 推動半導體永續發展

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣應用材料公司今日宣布，繼2023年榮獲「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」外商組雙冠後，2025年再度獲雙料第一名，並首度獲得「親子天下友善家庭職場獎」。獲三大永續指標獎項肯定，展現應材長期致力於推動社會與環境倡議，對企業與半導體產業皆帶來正面影響。

應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：「應材深耕台灣36年，企業責任已深植於我們的企業文化之中。我們期待與在地夥伴深化合作，持續擴大影響力，推動半導體產業永續發展。」

台灣應材以系統化的人才永續藍圖，支持員工職涯發展。透過完善的學習與發展計畫，積極培育領導人才與高效團隊，加速創新，並大規模實現材料工程解決方案，推動全球科技進步。同時，應材藉由產學合作與扎實的職涯發展機制，持續為產業人才生態系做出貢獻。

應材長期投入教育、藝文、環境與公民參與四大公益領域，以「響應、實踐、共創」模式，在地推動兼具廣度與深度的員工參與計畫。自 2020 至 2024 年間，台灣員工志工參與人次成長超過三倍、服務總時數成長超過兩倍。

其中「共創」模式聚焦與本業結合的科普教育，包括與國立臺灣科學教育館合作逾十年，長期贊助半導體常設展，近十年觸及約 150 萬人次。2023 年，應材主動串連科教單位及非營利組織成立「半導體科普教育聯盟」，共創教案模組導入工作坊、偏鄉師培與校園營隊。預計至 2025 年底，累積深度接觸約 1,500 位學童、家長與老師。

應材以「創新驅動永續」為核心，在台灣透過「能源轉型、智慧節能、高效設施」三大策略推動節能減碳，在廠區及辦公室實現顯著成效；包括於2024年於台南廠區完成700千瓦（kW）太陽能發電系統建置，並透過再生能源購電協議（Power Purchase Agreement）取得2,520兆瓦時（MWh）風力發電。永續理念也融入應材的產品設計與製造，包括台南顯示器設備研發實驗室開發創新裝置，顯著減少溫室氣體排放，以及導入節能模式在離峰時段節省用電量。

半導體
