海事客戶採購節奏調整 攸泰科技10月營收年減18%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

強固電腦廠攸泰科技（6928）公告2025年10月自結合併營收為1.1億元，較上月下降17%，較去年同期減少18%；1至10月累計營收達17.40億元，年增率4%。

從應用市場來看，攸泰科技指出，海事市場仍為本月主要營收來源，而高毛利的智慧移動及衛星應用市場回溫明顯，當月出貨較去年同期分別提升10%及33%，營收占比同步上升。海事市場因客戶採購節奏調整，當月較去年同期減少25%，惟累計營收仍較去年同期成長22%，顯示為短期波動，市場需求與動能仍在。

區域營收方面，美洲地區（含美國）為本月主要出貨市場，約占本月營收五成；累計營收則以歐洲與美洲為主要貢獻區域，合計占比達36%。亞洲地區（含台灣）及其他市場則因產品組合調整，增幅相對趨緩。

攸泰科技於11月5日董事會通過2025年前三季核閱財務報告。單季營收因客戶採購時程調整而較上季減少10%，屬短期影響；前三季累計營收仍較去年同期成長6%，顯示整體成長動能持續。

毛利率方面，單季提高2個百分點，前三季累計亦較去年同期增加3個百分點，主要受惠於銷售組合優化。第三季營業費用增加，主要因併入美國子公司所致，單季營業利益率較上一季下降，進而影響獲利表現；惟前三季獲利仍較去年同期成長，整體營運持續朝穩健方向改善。

展望後市，攸泰科技憑藉深耕航海通訊及衛星應用的技術優勢，已成功切入無人載具地面控制站（GCS）領域，並已取得相關訂單，預計將隨產品交付與專案進展，逐步反映於營運表現。同時，公司持續投入 Edge AI 運算與視覺影像辨識分析，拓展高毛利應用市場布局。

此外，攸泰科技透過台灣、歐洲與美國據點強化供應鏈韌性與在地化服務能力，以應對地緣政治與市場波動，推動整體營運朝穩健成長方向發展。

