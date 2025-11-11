電腦資訊服務業營收創歷年同季新高 AI、雲端轉型需求強勁推升

數發部數產署公布2025年第3季電腦及資訊服務業營業額達1,636.5億元，創歷年同季新高，年增10.44%。主力動能來自電腦程式設計業，營收達1,218.1億元、年增14.14%，受惠於企業加速「雲端化＋AI轉型」及海外市場拓展，帶動系統整合、軟體開發與維運等高附加價值應用需求強勁成長。另在政府專案預算釋出挹注下，產業動能明顯升溫。

資訊服務業營收418.4億元，年增0.9%，整體進入穩定成熟期，主機與網站代管、數據行銷及資料處理等業務維持穩定，惟資安需求仍持續增加，成長動能相對有限。

整體而言，第三季電腦及資訊服務業表現穩健。製造業、金控業及政府機關積極導入AI加值應用與資料治理專案，帶動系統整合商業者營收顯著成長。資訊服務業以雲端代管、入口網站與數據行銷等平台型業務為主，屬經常性訂閱收入，成長趨勢穩定但受景氣緊縮影響，年增幅度相對溫和。

數產署分析，儘管外部環境仍具不確定性，多數企業與公部門並未大幅削減IT升級與數位轉型預算，系統整合業者受惠於大型標案與企業導入專案順利推進，包括資料中心整合、智慧治理系統建置等，帶動本季專案驗收金額普遍優於去年同期。

此外，數產署也提到，半導體客戶因應全球產能擴張，加快IT系統建置腳步；醫療體系PACS系統汰換與遊戲產業雲端基礎建設需求同步成長，也成為本季關鍵成長動能。平台型業者受惠行銷旺季，交易量擴增帶動佣金收入成長。資安合規需求則持續升溫，金融、製造業及政府單位對資安防護投資不減，為產業提供穩定支撐。

數位發展部數位產業署自2025年起承接此項統計調查業務，導入網路化填報機制，本季網路填報比例達96%，有效降低過去書面作業耗時與填報錯誤問題，提升統計品質與行政效率。