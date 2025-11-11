快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

電腦資訊服務業營收創歷年同季新高 AI、雲端轉型需求強勁推升

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數發部數產署公布2025年第3季電腦及資訊服務業營業額達1,636.5億元，創歷年同季新高，年增10.44%。主力動能來自電腦程式設計業，營收達1,218.1億元、年增14.14%，受惠於企業加速「雲端化＋AI轉型」及海外市場拓展，帶動系統整合、軟體開發與維運等高附加價值應用需求強勁成長。另在政府專案預算釋出挹注下，產業動能明顯升溫。

資訊服務業營收418.4億元，年增0.9%，整體進入穩定成熟期，主機與網站代管、數據行銷及資料處理等業務維持穩定，惟資安需求仍持續增加，成長動能相對有限。

整體而言，第三季電腦及資訊服務業表現穩健。製造業、金控業及政府機關積極導入AI加值應用與資料治理專案，帶動系統整合商業者營收顯著成長。資訊服務業以雲端代管、入口網站與數據行銷等平台型業務為主，屬經常性訂閱收入，成長趨勢穩定但受景氣緊縮影響，年增幅度相對溫和。

數產署分析，儘管外部環境仍具不確定性，多數企業與公部門並未大幅削減IT升級與數位轉型預算，系統整合業者受惠於大型標案與企業導入專案順利推進，包括資料中心整合、智慧治理系統建置等，帶動本季專案驗收金額普遍優於去年同期。

此外，數產署也提到，半導體客戶因應全球產能擴張，加快IT系統建置腳步；醫療體系PACS系統汰換與遊戲產業雲端基礎建設需求同步成長，也成為本季關鍵成長動能。平台型業者受惠行銷旺季，交易量擴增帶動佣金收入成長。資安合規需求則持續升溫，金融、製造業及政府單位對資安防護投資不減，為產業提供穩定支撐。

數位發展部數位產業署自2025年起承接此項統計調查業務，導入網路化填報機制，本季網路填報比例達96%，有效降低過去書面作業耗時與填報錯誤問題，提升統計品質與行政效率。

服務業 營收
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大同轉型奏效連五季賺錢 Q3每股純益0.29元 張松鑌接任總座

玉山金奪永續領袖獎

新北「老店新妝」啟動 祭10萬獎勵金助新莊廟街轉型

新北助新莊廟街老店新妝 再祭10萬獎勵金鼓勵轉型

相關新聞

台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台積電昨（10）日公布10月合併營收3,674.73億元，創新高，月增11%，年增16.9%；前十月合併營收飛越3兆元整...

黃仁勳四度訪台美食地圖更新 單周聲量逾3.5萬筆

AI教父2025四度訪台，22小時南北跑，最近七日最熱話題竟不是晶片？熱門關鍵字一次看懂「辣個男人」網友焦點！

銷售低迷 傳蘋果新一代iPhone Air 2026上市無望

美國科技新聞網站The Information今天援引知情人士的消息報導，由於銷售表現不如預期，蘋果公司（Apple）將...

黃仁勳喊「沒台積電就沒輝達」！護國神山1年來市值大變化…謝金河：真正進入魏哲家時代

今年的台積電與去年的台積電。

台美2奈米連線 加持台積營運

台積電2奈米產能供不應求，在新竹寶山、高雄廠生產之餘，客戶也要求台積電美國新廠儘速做好生產準備，台積電為此加速亞利桑那州...

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

電源龍頭台達電昨（10）日公布10月合併營收573.84億元，連續四個月創新高，月增0.6%，年增47.8%，反映AI伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。