銷售低迷 傳蘋果新一代iPhone Air 2026上市無望

美國科技新聞網站The Information今天援引知情人士的消息報導，由於銷售表現不如預期，蘋果公司（Apple）將不會如原先計畫在2026年秋季推出新一代iPhone Air。

路透社報導，蘋果今年推出iPhone Air，作為其旗艦iPhone系列中更薄、更輕的替代機型。首代iPhone Air主打輕薄化設計，部分消費者擔心因此犧牲拍照功能和電池續航力。

蘋果尚未立即回應路透社的置評要求，路透社也無法獨立核實上述報導。

分析師指出，iPhone Air的市場需求低於原先預期。

iPhone Air先前因為eSIM在中國卡關，蘋果執行長庫克（Tim Cook）10月到訪上海後，終於開啟預購，官網首批貨在短短5分鐘內售罄。

有媒體報導，iPhone Air必須使用eSIM虛擬電話卡，而eSIM如何兼容中國實名制以及防範電信詐騙，仍待探索。