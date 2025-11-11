和碩10月營收月增2.5% 本季將攀高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

受惠iPhone 17系列新機熱銷，和碩（4938）昨（10）日公布10月合併營收1,178.26億元，連續兩個月站穩千億元大關之上，月增2.54%，年減0.82%。展望後市，法人預估，隨著iPhone 17系列買氣旺，和碩本季營收將攀全年高點。

和碩累計前十月營收9,154.59億元，年減0.18%。和碩昨天股價收72.7元，上漲0.1元。

和碩統計，10月筆電出貨75萬至80萬台，較9月略微下滑。和碩表示，10月營收呈現月增長，主要動能仍來自通訊業務大客戶新品拉貨動能，至於資訊產品表現也較原先預期好。和碩將於明（12）日舉行法說會，屆時將公布第3季財報細節，並釋出營運展望。

針對下半年手機市況，和碩董事長童子賢先前說，零組件產業7月跟8月表現不錯，自己本來的憂慮有一點比較放鬆，相信下半年「應該是過一個平靜的秋天。」

