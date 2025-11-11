聯發科10月合併營收站穩500億元

聯發科（2454）昨（10）日公布10月合併營收520.26億元，雖然月減4.2％，仍連續二個月站穩500億元大關之上，並較去年同期增加1.7%。依公司釋出本季營收目標中間值1,461億元計算，今年整體營收有望超越5,900億元，再創新高。

聯發科累計前十月合併營收4,978.04億元，年增12.2％。

聯發科昨天股價下跌10元、收1,250元。

聯發科預期，本季旗艦智慧手機、GB10專案及車用晶片營收將呈現季增，有望抵銷消費性電子產品的季節性下滑，單季營收以美元兌新台幣匯率1：30.6計算，介於1,421億元至1,501億元之間，較第3季持平至成長6％，並較去年同期增加3％至9％，單季營業毛利率預估為46％加減1.5個百分點。

展望後續營運，聯發科強調，2026年持續有很好的成長機會，在產能吃緊下，將策略性調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。

聯發科日前已推出最新旗艦手機晶片天璣9500，並透露相關需求較原預期更強勁，首批客戶已在中國推出如vivo X300及OPPO X9系列等旗艦智慧型手機，並計畫在今年底前陸續於印度、東南亞及歐洲等地上市。

此外，聯發科認為，先進製程與先進封裝技術將可為各產業帶來更多AI創新與應用，該公司是少數有能力持續投資的公司之一，也有能力為不同產業客戶設計2奈米製程晶片。聯發科已在今年第3季完成首顆採用台積電2奈米製程晶片的設計定案，相關產品預計2026年推出。

聯發科執行長蔡力行先前提到，多家超大規模資料中心宣布大幅增加資本支出，並計畫在未來幾年持續部署強大的AI運算能力。這是AI長期成長的良性循環，目前仍處於此趨勢非常早期階段，聯發科會堅定掌握無所不在的AI所帶來的成長機會。