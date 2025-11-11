快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

聯發科10月合併營收站穩500億元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（10）日公布10月合併營收520.26億元，雖然月減4.2％，仍連續二個月站穩500億元大關之上，並較去年同期增加1.7%。依公司釋出本季營收目標中間值1,461億元計算，今年整體營收有望超越5,900億元，再創新高。

聯發科累計前十月合併營收4,978.04億元，年增12.2％。

聯發科昨天股價下跌10元、收1,250元。

聯發科預期，本季旗艦智慧手機、GB10專案及車用晶片營收將呈現季增，有望抵銷消費性電子產品的季節性下滑，單季營收以美元兌新台幣匯率1：30.6計算，介於1,421億元至1,501億元之間，較第3季持平至成長6％，並較去年同期增加3％至9％，單季營業毛利率預估為46％加減1.5個百分點。

展望後續營運，聯發科強調，2026年持續有很好的成長機會，在產能吃緊下，將策略性調整價格，並分配各產品線的產能，以反映不斷上升的製造成本。

聯發科日前已推出最新旗艦手機晶片天璣9500，並透露相關需求較原預期更強勁，首批客戶已在中國推出如vivo X300及OPPO X9系列等旗艦智慧型手機，並計畫在今年底前陸續於印度、東南亞及歐洲等地上市。

此外，聯發科認為，先進製程與先進封裝技術將可為各產業帶來更多AI創新與應用，該公司是少數有能力持續投資的公司之一，也有能力為不同產業客戶設計2奈米製程晶片。聯發科已在今年第3季完成首顆採用台積電2奈米製程晶片的設計定案，相關產品預計2026年推出。

聯發科執行長蔡力行先前提到，多家超大規模資料中心宣布大幅增加資本支出，並計畫在未來幾年持續部署強大的AI運算能力。這是AI長期成長的良性循環，目前仍處於此趨勢非常早期階段，聯發科會堅定掌握無所不在的AI所帶來的成長機會。

聯發科 營收

延伸閱讀

10月受3連假挹注 餐飲、飯店營收告捷

聯發科營收／10月520億元年增近2% 今年有望再創新高

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

美系AI晶片大廠來台找封測二哥支援 力成先進封裝旺到2027年

相關新聞

台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台積電昨（10）日公布10月合併營收3,674.73億元，創新高，月增11%，年增16.9%；前十月合併營收飛越3兆元整...

鴻海領軍 機器人聯盟成形…上銀、東元、和大等入列

鴻海將於21至22日舉行年度科技日活動，聚焦當紅的AI伺服器產品與應用，傳出當天將秀出最新AI人形機器人，協力夥伴同步亮...

台美2奈米連線 加持台積營運

台積電2奈米產能供不應求，在新竹寶山、高雄廠生產之餘，客戶也要求台積電美國新廠儘速做好生產準備，台積電為此加速亞利桑那州...

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

電源龍頭台達電昨（10）日公布10月合併營收573.84億元，連續四個月創新高，月增0.6%，年增47.8%，反映AI伺...

台達電液冷產品 扮營運主引擎

AI算力提升，帶來龐大的電力升級與解熱需求，台達電挾完整電源及散熱解決方案技術優勢，成為市場領頭羊，近月營收持續改寫新猷...

華碩10月業績刷新同期紀錄 今舉行法說 伺服器新品、PC 明年市況聚焦

PC品牌大廠華碩昨（10）日公布10月集團營收663.3億元，雖因出貨旺季已過而月減19.69%，仍是歷年最旺的10月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。