台達電液冷產品 扮營運主引擎

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

AI算力提升，帶來龐大的電力升級與解熱需求，台達電（2308）挾完整電源及散熱解決方案技術優勢，成為市場領頭羊，近月營收持續改寫新猷，主要即來自液冷產品出貨貢獻度大增。

AI是今年台達電營運成長最重要的引擎。台達電內部統計，第2季伺服器電源營收占比22%、液冷系統占5%；前三季伺服器電源營收占23%、液冷營收占比拉高至11%。

隨著輝達GB300出貨成長，帶動液冷產品放量，未來液冷將成為AI資料中心散熱主流趨勢。外資看好，台達電2026年液冷營收有望倍增，達30億美元至35億美元，換算朝新台幣千億元大關邁進。

法人分析，目前輝達GB300、超微及ASIC的AI伺服器機櫃液冷滲透率持續提升。輝達在今年第4季至明年第1季量產的GB300，其NVL72 AI伺服器機櫃將採用全液冷設計。由於水冷板與快接頭（QD）數量增加，GB300機櫃的液冷價值將較GB200提升10%至20%。

台達電在日前OCP大會上展示專為AI資料中心設計的先進電源、散熱方案，包括新一代支援800 VDC與±400 VDC架構的高壓直流完整供電方案，適用於高密度、兆瓦級AI資料中心；具備2,000kW散熱能力的液對液（L2L）冷卻液分配裝置（CDU）、新款300kW液對氣（L2A）CDU，分別應對新建及既有資料中心散熱需求，擁抱新商機。

台達電 AI 營收

