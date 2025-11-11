台美2奈米連線 加持台積營運
台積電（2330）2奈米產能供不應求，在新竹寶山、高雄廠生產之餘，客戶也要求台積電美國新廠儘速做好生產準備，台積電為此加速亞利桑那州廠區擴產升級2奈米，並將在現有廠區附近再取得土地。隨著台美2奈米產能大連線，法人看好將持續為台積電業績加分。
業界先前傳出，蘋果已包下台積電2026年2奈米過半產能，業界看待關鍵在蘋果Apple Silicon計畫提早和晶圓廠預訂最先進產能，將讓對手用不到最先進製程技術，成為贏的策略之一。
蘋果近十年都是台積電最先進製程首批最大客戶。回顧先前，蘋果主管分享Apple Silicon自研晶片成功秘密，關鍵在對手無法直接先用第二代3奈米等最新技術，而蘋果從中獲益匪淺，最新技術替產品和客戶帶來好處，如今這成功模式持續複製到後續最先進製程上。
台積電2025下半年開始量產2奈米，明年進一步放量。業界認為，不僅蘋果，各大廠也積極預定台積電產能，使得部分非蘋客戶不得重啟備援方案，如高通日前證實部分產品委由三星操刀，凸顯台積電2奈米產能供不應求的訂單外溢狀況。
台積電也加速美國新廠先進製程布局，董事長魏哲家日前於法說會提到，持續加速在亞利桑那州的產能擴充，「我們正取得實質進展，並按計劃順利進行中。」
