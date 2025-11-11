華碩10月業績刷新同期紀錄 今舉行法說 伺服器新品、PC 明年市況聚焦

PC品牌大廠華碩（2357）昨（10）日公布10月集團營收663.3億元，雖因出貨旺季已過而月減19.69%，仍是歷年最旺的10月，並較去年同期增加32.84%；前十月集團營收6,023.12億元，年增24.7%。

品牌營收方面，華碩10月為627.26億元，月減20.55%，年增36.03%；前十月品牌營收5,618.29億元、年增23.99%。華碩昨天股價跌1元、收663元。

華碩將於今天舉行法說會，說明第3季財報細節，並釋出營運展望，市場聚焦AI伺服器業務新品動態，以及對2026年PC產業市況看法。

華碩近年在AI伺服器業務急起直追之際，今年在輝達RTX50系列新顯卡推出下，帶動華碩電競PC出貨成長。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，相關業務今年首季營收占比已達雙位數百分比，第2季在輝達GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

此外，華碩與微軟聯名合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列10月全球上市，台灣市場人氣強強滾，預購三天熱銷破千台，多次登上熱搜關鍵字，引爆話題。

PC業務方面，華碩共同執行長許先越曾指出，今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，其中，電競營收年增四成、商用PC年增45%。

許先越看好，華碩下半年電競相關業務有望續強，包含ROG Xbox Ally系列新機上市後貢獻營收效益可期。華碩亦看好AI PC動能，預計下半年將推出價格帶覆蓋更廣的機種。

根據研調機構Counterpoint Research報告顯示，2025年第3季全球PC出貨量年增8.1%，華碩名列第五大廠商，單季出貨量大增22.5%，年增14.1%，主要受消費型筆電需求回升及產品組合優化帶動。