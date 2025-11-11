快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

華碩10月業績刷新同期紀錄 今舉行法說 伺服器新品、PC 明年市況聚焦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩董事長施崇棠。聯合報系資料照
華碩董事長施崇棠。聯合報系資料照

PC品牌大廠華碩（2357）昨（10）日公布10月集團營收663.3億元，雖因出貨旺季已過而月減19.69%，仍是歷年最旺的10月，並較去年同期增加32.84%；前十月集團營收6,023.12億元，年增24.7%。

品牌營收方面，華碩10月為627.26億元，月減20.55%，年增36.03%；前十月品牌營收5,618.29億元、年增23.99%。華碩昨天股價跌1元、收663元。

華碩將於今天舉行法說會，說明第3季財報細節，並釋出營運展望，市場聚焦AI伺服器業務新品動態，以及對2026年PC產業市況看法。

華碩近年在AI伺服器業務急起直追之際，今年在輝達RTX50系列新顯卡推出下，帶動華碩電競PC出貨成長。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，相關業務今年首季營收占比已達雙位數百分比，第2季在輝達GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

此外，華碩與微軟聯名合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列10月全球上市，台灣市場人氣強強滾，預購三天熱銷破千台，多次登上熱搜關鍵字，引爆話題。

PC業務方面，華碩共同執行長許先越曾指出，今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，其中，電競營收年增四成、商用PC年增45%。

許先越看好，華碩下半年電競相關業務有望續強，包含ROG Xbox Ally系列新機上市後貢獻營收效益可期。華碩亦看好AI PC動能，預計下半年將推出價格帶覆蓋更廣的機種。

根據研調機構Counterpoint Research報告顯示，2025年第3季全球PC出貨量年增8.1%，華碩名列第五大廠商，單季出貨量大增22.5%，年增14.1%，主要受消費型筆電需求回升及產品組合優化帶動。

延伸閱讀

華碩 營收 伺服器

延伸閱讀

輝達落腳大進展、蔣萬安本月與副總裁碰面 預定動工日曝

2027電競奧運沒了？奧委會與沙國終止現有合作關係 將重新構想方向

華碩帶勁 押價內外15%

華碩電競掌機 ROG Xbox Ally 銷售開紅盤 預購三天熱銷破千台

相關新聞

台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台積電昨（10）日公布10月合併營收3,674.73億元，創新高，月增11%，年增16.9%；前十月合併營收飛越3兆元整...

鴻海領軍 機器人聯盟成形…上銀、東元、和大等入列

鴻海將於21至22日舉行年度科技日活動，聚焦當紅的AI伺服器產品與應用，傳出當天將秀出最新AI人形機器人，協力夥伴同步亮...

台美2奈米連線 加持台積營運

台積電2奈米產能供不應求，在新竹寶山、高雄廠生產之餘，客戶也要求台積電美國新廠儘速做好生產準備，台積電為此加速亞利桑那州...

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

電源龍頭台達電昨（10）日公布10月合併營收573.84億元，連續四個月創新高，月增0.6%，年增47.8%，反映AI伺...

台達電液冷產品 扮營運主引擎

AI算力提升，帶來龐大的電力升級與解熱需求，台達電挾完整電源及散熱解決方案技術優勢，成為市場領頭羊，近月營收持續改寫新猷...

華碩10月業績刷新同期紀錄 今舉行法說 伺服器新品、PC 明年市況聚焦

PC品牌大廠華碩昨（10）日公布10月集團營收663.3億元，雖因出貨旺季已過而月減19.69%，仍是歷年最旺的10月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。