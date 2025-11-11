快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電董事長鄭平。聯合報系資料照
台達電董事長鄭平。聯合報系資料照

電源龍頭台達電（2308）昨（10）日公布10月合併營收573.84億元，連續四個月創新高，月增0.6%，年增47.8%，反映AI伺服器電源及液冷系統出貨火熱。

台達電前十月合併營收4,506.56億元，超越2024年全年業績，年增30.3%，改寫新猷。台達電昨天股價收982元，上漲17元，投信連五日買超，惟外資連十賣。累計近十個交易日，三大法人合計賣超3.02萬張。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底將有三座新廠啟用，美國也正建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能，「本季到明年首季營運都滿樂觀的。」

法人看好，隨著北美四大雲端服務供應商（CSP）持續加碼資本支出，美國資料中心用電量預計大幅提升，當中逾六成來自AI運算，為電力相關公用事業帶來可觀營收挹注，在AI需求持續增長之際，電力產業未來成長潛力值得持續關注，整體產業趨勢對台達電有利。

台達電在電源與液冷產品領域市占率穩健，隨著AI伺服器規格提升，帶動電源供應器瓦數、風扇、電源零組件、BBU及散熱等產品價值同步上升。

台達電具備自製能力，並提供完整解決方案，未來隨HVDC與Power Rack等產品出貨，逐步朝資料中心系統整合商角色發展。

台達電第3季稅後純益186.05億元，連兩季創新高，季增33%，年增50.78%，每股純益7.16元；前三季稅後純益427.84億元，年增52.5%，每股純益16.47元。

台達電第3季伺服器電源出貨躍增之餘，單季液冷營收季增一倍，前三季來自伺服器電源營收占比為23%、 液冷營收占比也達11%，兩者合計占34%，遠超越原定今年AI產品比重兩成的目標。台達電企業投資部副總裁劉亮甫日前表示，各大CSP持續擴大AI相關資本支出，台達電2026年整年（營運）看起來還是好的。

延伸閱讀

台達電 AI

延伸閱讀

泰國兩名士兵遭地雷炸傷 暫停執行與柬埔寨和平協議

台達電營收／10月573億元、年增47.83% 連四個月創新高

陳其宏：人形機器人估先用於智慧製造 汽車業迎巨變

大摩看好台達電及奇鋐 「電力供應及散熱產業」報告曝光

相關新聞

台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台積電昨（10）日公布10月合併營收3,674.73億元，創新高，月增11%，年增16.9%；前十月合併營收飛越3兆元整...

鴻海領軍 機器人聯盟成形…上銀、東元、和大等入列

鴻海將於21至22日舉行年度科技日活動，聚焦當紅的AI伺服器產品與應用，傳出當天將秀出最新AI人形機器人，協力夥伴同步亮...

台美2奈米連線 加持台積營運

台積電2奈米產能供不應求，在新竹寶山、高雄廠生產之餘，客戶也要求台積電美國新廠儘速做好生產準備，台積電為此加速亞利桑那州...

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

電源龍頭台達電昨（10）日公布10月合併營收573.84億元，連續四個月創新高，月增0.6%，年增47.8%，反映AI伺...

台達電液冷產品 扮營運主引擎

AI算力提升，帶來龐大的電力升級與解熱需求，台達電挾完整電源及散熱解決方案技術優勢，成為市場領頭羊，近月營收持續改寫新猷...

華碩10月業績刷新同期紀錄 今舉行法說 伺服器新品、PC 明年市況聚焦

PC品牌大廠華碩昨（10）日公布10月集團營收663.3億元，雖因出貨旺季已過而月減19.69%，仍是歷年最旺的10月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。