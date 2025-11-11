AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

電源龍頭台達電（2308）昨（10）日公布10月合併營收573.84億元，連續四個月創新高，月增0.6%，年增47.8%，反映AI伺服器電源及液冷系統出貨火熱。

台達電前十月合併營收4,506.56億元，超越2024年全年業績，年增30.3%，改寫新猷。台達電昨天股價收982元，上漲17元，投信連五日買超，惟外資連十賣。累計近十個交易日，三大法人合計賣超3.02萬張。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底將有三座新廠啟用，美國也正建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能，「本季到明年首季營運都滿樂觀的。」

法人看好，隨著北美四大雲端服務供應商（CSP）持續加碼資本支出，美國資料中心用電量預計大幅提升，當中逾六成來自AI運算，為電力相關公用事業帶來可觀營收挹注，在AI需求持續增長之際，電力產業未來成長潛力值得持續關注，整體產業趨勢對台達電有利。

台達電在電源與液冷產品領域市占率穩健，隨著AI伺服器規格提升，帶動電源供應器瓦數、風扇、電源零組件、BBU及散熱等產品價值同步上升。

台達電具備自製能力，並提供完整解決方案，未來隨HVDC與Power Rack等產品出貨，逐步朝資料中心系統整合商角色發展。

台達電第3季稅後純益186.05億元，連兩季創新高，季增33%，年增50.78%，每股純益7.16元；前三季稅後純益427.84億元，年增52.5%，每股純益16.47元。

台達電第3季伺服器電源出貨躍增之餘，單季液冷營收季增一倍，前三季來自伺服器電源營收占比為23%、 液冷營收占比也達11%，兩者合計占34%，遠超越原定今年AI產品比重兩成的目標。台達電企業投資部副總裁劉亮甫日前表示，各大CSP持續擴大AI相關資本支出，台達電2026年整年（營運）看起來還是好的。