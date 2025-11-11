台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台積電（2330）昨（10）日公布10月合併營收3,674.73億元，創新高，月增11%，年增16.9%；前十月合併營收飛越3兆元整數大關、達3.13兆元，年增33.8%，超越2024年全年營收，今年業績篤定改寫新猷。

法人分析，台積電10月營收改寫新猷，僅花十個月即完成去年12個月才能達成的營收數字，反映AI與高速運算（HPC）應用需求強勁，台積電挾製程領先優勢「贏者全拿」，業績大爆發。台積電昨天股價漲15元、收1,475元，周一ADR早盤漲逾3%。

據悉，台積電第4季來自AI應用持續強勁，加上蘋果與非蘋陣營機海戰術推升先進製程用量，5奈米以下先進製程持續滿載生產，甚至需要調度7奈米家族轉作更先進製程才能應對客戶群需求。

法人指出，台積電10月合併營收換算財測達成率已約35%以上，甚至達37%，若此年增趨勢不變，加上匯率轉為有利因素，第4季整體業績仍有可能超越美元財測表現，預估整體單季營收將首破兆元。

不過，法人推估，在客戶拉貨高峰過後與產能暫時沒有再大舉轉換下，預估台積電11月及12月平均單月營收將可能較10月下滑11%至18%不等。

台積電已於先前法說會二度上修2025全年營運展望。台積電董事長魏哲家當時說，從市場需求與台積電已宣布的第4季展望來看，今年全年美元營收年成長幅度從7月預測接近30%，調整為年增34%至36%。

展望未來，魏哲家上周六在台積電運動會致詞時強調，今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創歷史新高；不只今年，以後每一年都會創新高。

台積電先前預估，本季美元營收322億美元至334億美元，中間值季減1%至328億美元，不過財測高標仍有機會創高，並較第3季331億美元成長。台積電本季匯率假設新台幣兌美元1：30.6之下，單季毛利率介於59%至61%，營益率介於49%至51%。

此外，台積電先進製程產能供不應求，業界傳出9月已通知客戶2026年續漲價個位數百分比，實現連續第四年漲價，或有業界傳聞是2026年起連續漲四年。對於漲價議題，台積電日前回應本報記者提問指出，「不評論價格問題。台積公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」