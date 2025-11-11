旺宏 eMMC 熱銷 客戶搶著要

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

旺宏（2337）產品報價看漲之際，董事長吳敏求昨（10）日表示，對SLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與嵌入式多媒體記憶體（eMMC）兩條產品線寄予厚望，其中，eMMC已成為旺宏相對擁有主導權的產品，現在正處於賣方市場，「各家公司（客戶）都來旺宏敲門（要貨）」，旺宏具有決定供貨策略與出貨量配置的優勢。

吳敏求昨天出席「成電論壇」，身兼成電文教基金會理事長的吳敏求認為，結合AI的智慧製造運用，對帶動台灣產業鏈成長非常重要。

吳敏求指出，他37年前回到台灣創業，開發全球第一個全面電腦化的半導體生產線，更首度創建把資料大數據應用在半導體AI系統，大幅提升台灣生產製造品質，「成電論壇」每年探討最重要的科技議題，今年邁入第五屆，希望透過這些產學交流活動的舉辦，讓學生們吸收更多新知識並培養創新力，探尋下一個50年的科技新應用，回饋產業及社會。

看待市況，吳敏求透露，近期感受到eMMC需求升溫，為「各家公司都來敲門」的熱門產品。原本市場主流追求高容量，但現在工控、醫療等低密度應用需求仍存，供應者較少，旺宏在該產品線因此具有相對的主導地位，有些客戶也明確表示，旺宏的產品最適合，因此來詢問的eMMC客戶應用領域廣，包含通用型各式電子設備產品。

針對公司的虧損現狀，吳敏求坦言，旺宏不願以削價方式與紅色供應鏈競爭，因此有虧損問題，不過現階段產品價格普遍上揚，若eMMC等新業務順利放量，將能有效填補閒置產能、改善虧損並活化工廠效益。

旺宏 吳敏求 快閃記憶體

相關新聞

台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台積電昨（10）日公布10月合併營收3,674.73億元，創新高，月增11%，年增16.9%；前十月合併營收飛越3兆元整...

鴻海領軍 機器人聯盟成形…上銀、東元、和大等入列

鴻海將於21至22日舉行年度科技日活動，聚焦當紅的AI伺服器產品與應用，傳出當天將秀出最新AI人形機器人，協力夥伴同步亮...

台美2奈米連線 加持台積營運

台積電2奈米產能供不應求，在新竹寶山、高雄廠生產之餘，客戶也要求台積電美國新廠儘速做好生產準備，台積電為此加速亞利桑那州...

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

電源龍頭台達電昨（10）日公布10月合併營收573.84億元，連續四個月創新高，月增0.6%，年增47.8%，反映AI伺...

台達電液冷產品 扮營運主引擎

AI算力提升，帶來龐大的電力升級與解熱需求，台達電挾完整電源及散熱解決方案技術優勢，成為市場領頭羊，近月營收持續改寫新猷...

華碩10月業績刷新同期紀錄 今舉行法說 伺服器新品、PC 明年市況聚焦

PC品牌大廠華碩昨（10）日公布10月集團營收663.3億元，雖因出貨旺季已過而月減19.69%，仍是歷年最旺的10月，...

