旺宏 eMMC 熱銷 客戶搶著要

旺宏（2337）產品報價看漲之際，董事長吳敏求昨（10）日表示，對SLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與嵌入式多媒體記憶體（eMMC）兩條產品線寄予厚望，其中，eMMC已成為旺宏相對擁有主導權的產品，現在正處於賣方市場，「各家公司（客戶）都來旺宏敲門（要貨）」，旺宏具有決定供貨策略與出貨量配置的優勢。

吳敏求昨天出席「成電論壇」，身兼成電文教基金會理事長的吳敏求認為，結合AI的智慧製造運用，對帶動台灣產業鏈成長非常重要。

吳敏求指出，他37年前回到台灣創業，開發全球第一個全面電腦化的半導體生產線，更首度創建把資料大數據應用在半導體AI系統，大幅提升台灣生產製造品質，「成電論壇」每年探討最重要的科技議題，今年邁入第五屆，希望透過這些產學交流活動的舉辦，讓學生們吸收更多新知識並培養創新力，探尋下一個50年的科技新應用，回饋產業及社會。

看待市況，吳敏求透露，近期感受到eMMC需求升溫，為「各家公司都來敲門」的熱門產品。原本市場主流追求高容量，但現在工控、醫療等低密度應用需求仍存，供應者較少，旺宏在該產品線因此具有相對的主導地位，有些客戶也明確表示，旺宏的產品最適合，因此來詢問的eMMC客戶應用領域廣，包含通用型各式電子設備產品。

針對公司的虧損現狀，吳敏求坦言，旺宏不願以削價方式與紅色供應鏈競爭，因此有虧損問題，不過現階段產品價格普遍上揚，若eMMC等新業務順利放量，將能有效填補閒置產能、改善虧損並活化工廠效益。