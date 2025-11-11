發展 AI 機器人 台廠雙優勢獲國際青睞
台灣機械公會理事長莊大立指出，台灣發展AI機器人具備完整產業供應鏈，又有「非紅」優勢，因此獲得蘋果、特斯拉、輝達、Google、亞馬遜等青睞，鴻海（2317）也積極搶進人形機器人，未來一旦代工生態系建立，將開啟新一波產業動能。
和大集團近年積極進軍機器人關鍵零組件領域，繼供應特斯拉人形機器人關鍵零組件行星減速機之後，最近也接獲美國阿波羅人形機器人試樣單，預計年底陸續送樣進行測試。
其中，特斯拉最新第三代Optimus人形機器人試生產線已開始啟動，預計明年展開大規模量產。和大為特斯拉開發的行星減速機，已開始出貨給特斯拉試樣。
另外，和大最近也接獲美國阿波羅機器人試樣單，規劃年底送樣，這家公司獲得Google投資，採用Google Deep Mind大腦，預計明年開始量產；市場傳出，和大的行星減速機也獲得鴻海集團試單的機會。
上銀集團稍早在台北智慧自動化與機器人展中，首度展示結合諧波減速機、動力馬達及滾柱軸承的機器人關節模組產品，展現進軍機器人產業的決心與實力。
盟立集團在機器人領域也是布局已久，旗下與和大及中部汽車合資成立的盟英，主要生產機器人關節的關鍵零組件諧波減速機。特斯拉等電動車動力馬達供應商富田，則是以機器人關節動力馬達受到矚目。
工具機控制器大廠新代科技明年將啟動下一個五年計畫，未來新產品會聚焦Al與機器人，董事長蔡尤鏗稍早透露，公司正與國內機器人龍頭廠洽談策略合作，初步鎖定機器人控制器項目。
