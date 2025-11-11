快訊

鴻海領軍 機器人聯盟成形…上銀、東元、和大等入列

經濟日報／ 記者宋健生籃珮禎蕭君暉／台中、台北報導
鴻海。 記者蕭君暉／攝影
鴻海（2317）將於21至22日舉行年度科技日活動，聚焦當紅的AI伺服器產品與應用，傳出當天將秀出最新AI人形機器人，協力夥伴同步亮相，涵蓋國內頂尖大廠，包括工具機龍頭上銀、甫完成換股結盟的東元等都入列。

與過往著重科技廠不同，這次獲邀鴻海機器人夥伴的以工具機、機械業相關廠家為主，著重關節等機器人關鍵元件應用，業界以「機械業組最強聯盟，助鴻海成就機器人大業！」來形容。據悉，和大、盟立、宇隆、新代、富田等也都獲邀，宣告台廠供應鏈成形。

入列鴻海機器人供應鏈的業者說，這是首度由台廠業者發起、台鏈自主組成的機器人聯盟，目標在鴻海領軍下，將成為亞洲的機器人製造中心。

鴻海攜台鏈組AI機器人聯盟
鴻海此次邀請的夥伴個個有來頭，以台灣工具機龍頭上銀集團為例，已布局機器人多年，成績斐然，包括晶圓機器人打入全球半導體龍頭廠供應鏈；長期供貨滾珠螺桿等關鍵零組件給美系機器狗製造商波士頓動力，而波士頓動力正是輝達執行長黃仁勳點名的人形機器人供應商，雄厚的實力獲得鴻海青睞。

另據了解，最近剛加入和大集團的複材大廠邦泰，正積極卡位機器人瘦身新材料「聚醚醚酮（PEEK）」，預計近期推出PEEK複材，鎖定機器人機身、外殼等，希望搭上和大集團列車，爭取加入鴻海機器人聯盟大軍。

甫和鴻海換股結盟的東元，不僅和鴻海一起衝刺AI大商機，也參與鴻海機器人大計畫。東元在機器人領域具備豐厚能量，積極搶進人形機器人核心零組件供應鏈，目前可供機器狗、人形機器人的六大關節模組已獲得多家大型企業客戶預約，東元已生產約200至300顆並開始供貨，目標成為機器人整機廠商的核心元件供應商。

東元表示，其自主開發的關節模組採「驅控合一」動力核心，打造出包括肩、膝、腕等關鍵部位零組件。該模組整合高扭矩伺服電機等技術，具備高轉矩、高轉速及優異控制性能，效率較同業提升達15%至30%。這系列產品的穩定性與性能優勢，將成為東元搶攻高階製造市場的利器。

業界表示，人形機器人最重要的兩個部分，一是AI大腦，這部分鴻海已和輝達結盟合作；另一部分則是機械身軀，國內機械與工具機廠擁有完整的動力、驅動與結構設計製造能量，後續的聯盟成形，將可助力鴻海加速推進人形機器人發展。

鴻海積極開發機器人，董事長劉揚偉之前表示，正與輝達在德州休士頓廠區合作打造新世代AI伺服器智慧製造工廠，這條產線將成為全球首批導入輝達Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人生產基地，全面採用輝達的AI技術，包括利用Omniverse進行規劃與模擬、採用PhysicsNemo開發即時熱流分析模型，並以輝達Issac進行全廠自主移動機器人（AMR）路徑規劃。此外，鴻海也跨足醫療照護機器人。

