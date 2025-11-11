聽新聞
屏東六塊厝園區新篇章 首家廠商動土
屏東縣六塊厝產業園區首家進駐廠商以勒鋼鐵昨天動土，總投資金額2.7億元，預期帶動上下游供應鏈升級轉型。縣長周春米說，台積電產業鏈明年進駐屏東科學園區，可創造1400億元產業效益，未來屏東產業總產值估計可衝到1兆元。
六塊厝產業園區由屏東縣政府與台糖合作開發，由高雄大寮區前來設廠的以勒鋼鐵占地0.6公頃，未來將導入高階製程，專注於高效能鋼材製造與智慧化金屬加工。董事長杜志漢與地方產業界執鏟祈福，象徵六塊厝園區邁入新篇章，總經理林正忠說，台積電供應鏈往屏東發展，高鐵也將延伸屏東，台灣經濟已往南轉移。
屏東縣長周春米說，六塊厝產業園區與緊鄰的屏東科技產業園區、屏東科學園區形成新興產業聚落，其中六塊厝園區預估可創造276億元以上年產值、672個就業機會，讓年輕人返鄉打拚、在地就業。明年台積電產業鏈進駐屏科後，屏東產業，農漁、觀光、服務、製造、高科技產業總產值希望能衝到1兆元。
屏東科技產業園區廠商協進會理事長葉俊賢說，六塊厝產業園區一旁有高鐵特定區、科學園區，實驗小學也招生中，未來看好。不過縣議員陳揚說，屏東就業率跟薪資水準一直沒跟上房價攀升速度，希望產業進駐後能開出中高階薪資。
屏縣府在六塊厝產業園區招商的部分均已完成，鋼鐵業外，後續有汽、機車零件製造業、金屬製品、電子零組件製造業、化粧品製造業進駐。
