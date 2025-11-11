正崴斥資5億 美國買廠

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

正崴（2392）昨（10）日公告，斥資1,900萬美元（約新台幣5.9億元）取得美國德州的土地與廠房，面積約14萬平方英尺（約3,900多坪），主要是為了配合市場及客戶需求，作為美國生產製造基地使用。

正崴目前在美國的聖荷西、西雅圖均設有銷售辦公室，至於美國製造據點則以亞利桑那州廠為主，該廠主要生產伺服器用大機櫃，至於新設立的德州廠，將是繼亞利桑那州之後，第二個美國製造據點。

美國 正崴

