正崴斥資1,900萬美元取得德州土地廠房 擴大美國布局

正崴（2392）10日公告，斥資1,900萬美元（約新台幣5.9億元）取得德州的土地與廠房，面積約14萬平方英尺，主要是為了配合市場及客戶需求，作為美國生產製造基地使用。

正崴目前在美國的聖荷西、西雅圖均設有銷售辦公室，至於美國製造據點以亞利桑那州廠為主，該廠主要生產伺服器用大機櫃，涵蓋AI伺服器及通用伺服器，而新設立的德州廠，將是繼亞利桑那州之後，第二個美國製造據點，

正崴之前表示，規劃在設立德州廠房，主要是因為客戶都在那邊，客戶的要求所致，至於德州廠可望在明年正式投入量產。